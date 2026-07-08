Por Fidel Conejero |

La tercera temporada de 'The Floor' ya está lista para llegar a La 1. RTVE ha presentado este martes las novedades de la nueva edición del concurso de Chenoa, que volverá a reunir a 100 concursantes anónimos sobre su característico tablero, pero que incorporará por primera vez una edición especial protagonizada por famosos.

Esta entrega reunirá a 32 rostros conocidos, que se enfrentarán sobre el característico tablero del formato hasta que solo uno consiga conquistar todas las casillas. A diferencia de la versión regular, el premio tendrá un fin solidario, ya que el vencedor podrá donar 50.000 euros a una causa benéfica de su elección.

Presentación de la tercrera temporada de 'The Floor'

'The Floor' introduce el cambio de categoría

La edición regular también llegará con novedades en su mecánica. Por primera vez, los concursantes que encadenenpodrán elegir entre recibir los tradicionales cinco segundos extra de la casilla dorada o intercambiar su categoría por la de cualquier otro jugador. Este cambio abre la puerta a nuevas estrategias y puede alterar por completo el desarrollo de la partida.

El funcionamiento principal se mantendrá intacto. 100 concursantes competirán sobre un tablero gigante dividido en 100 casillas, cada una asociada a una categoría de conocimiento. El objetivo será conquistar territorio, eliminar rivales y convertirse en el último concursante en pie para ganar el premio final de 100.000 euros.

Además, cada entrega repartirá una recompensa económica al ganador de la noche: 5.000 euros en los cuatro primeros programas y 10.000 euros en los siguientes. Chenoa repetirá como maestra de ceremonias de un formato que RTVE considera una de sus grandes apuestas de entretenimiento para el prime time.

La tercera temporada llega después de que 'The Floor' consolidara su rendimiento en La 1. Su segunda edición cerró con una media del 11,5% de cuota de pantalla, 913.000 espectadores y cerca de 2,3 millones de contactos.

El formato, creado por Talpa Studios, se ha convertido además en uno de los concursos internacionales con mayor recorrido reciente, con más de 30 versiones adaptadas en distintos países. En España, RTVE vuelve a producirlo en colaboración con Stratos Studios.