Cristina Pons, productora de 'Day One': "Los grandes magnates tecnológicos son muy personalistas"

Adrián López Carcelén |

'Day One', la serie protagonizada por Álex González y Alba Planas, es la nueva apuesta de Amazon Prime Video por la ficción española. Con motivo de su estreno, hemos podido hablar con su directora Marta Pahissa y la productora Cristina Pons, que nos han contado cómo la serie plantea los límites de la tecnología, la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de cuestionar quién controla realmente los avances tecnológicos. Además, ambas comentan los desafíos de ambientar la serie en la Barcelona tecnológica, visitando lugares como la Torre de Collserola o el Sincotrón ALBA.

Titulares de Cristina Pons y Marta Pahissa