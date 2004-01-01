Cristina Pons, productora de 'Day One': "Los grandes magnates tecnológicos son muy personalistas"

Serie relacionada
Day One
2026 - Act
España 1 temporada 6 capítulos
Thriller
'Day One', la serie protagonizada por Álex González y Alba Planas, es la nueva apuesta de Amazon Prime Video por la ficción española. Con motivo de su estreno, hemos podido hablar con su directora Marta Pahissa y la productora Cristina Pons, que nos han contado cómo la serie plantea los límites de la tecnología, la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de cuestionar quién controla realmente los avances tecnológicos. Además, ambas comentan los desafíos de ambientar la serie en la Barcelona tecnológica, visitando lugares como la Torre de Collserola o el Sincotrón ALBA.
Titulares de Cristina Pons y Marta Pahissa
- Cristina Pons: "El 'día uno' es el día en el que aparece una tecnología que va a cambiar cómo nos comportamos y nos afecta a todos, como el fuego"
- C. P.: "La serie ha salido en un momento en el que nos preguntamos quién está detrás de las tecnologías y la necesidad de que exista una regulación sobre el uso"
- Marta Pahissa: "Queríamos plantear hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la tecnología"
- C. P.: "El pensamiento crítico es algo fundamental. Debemos ser más conscientes de los efectos de la tecnología"
- M. P.: "Desde que empezamos la serie todo ha cambiado muchísimo. Si la empezáramos ahora sería distinta"
- C. P.: "Los grandes magnates tecnológicos son muy personalistas"
- C. P.: "Queremos mostrar un referente para que las mujeres jóvenes se acerquen a las carreras STEM"
- M. P.: "Para nosotros era muy importante que los personajes tuvieran una parte emocional. No queríamos que la tecnología estuviera por encima de las tramas personales"
- M. P.: "Mostrar la Barcelona tecnológica tiene sus complicaciones"
- M. P.: "Hemos visitado el Mobile World Center para coger ideas para una posible segunda temporada"