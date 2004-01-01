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ENTREVISTA

Cristina Pons, productora de 'Day One': "Los grandes magnates tecnológicos son muy personalistas"

La productora, junto a la directora Marta Pahissa, han charlado con la prensa con motivo del estreno de la nueva serie de Amazon Prime Video, 'Day One'.

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Adrián López CarcelénPublicado: Domingo 15 Marzo 2026 11:17 (hace 10 horas)

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Day One

Day One

2026 - Act

España 1 temporada 6 capítulos

Thriller

'Day One', la serie protagonizada por Álex González y Alba Planas, es la nueva apuesta de Amazon Prime Video por la ficción española. Con motivo de su estreno, hemos podido hablar con su directora Marta Pahissa y la productora Cristina Pons, que nos han contado cómo la serie plantea los límites de la tecnología, la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de cuestionar quién controla realmente los avances tecnológicos. Además, ambas comentan los desafíos de ambientar la serie en la Barcelona tecnológica, visitando lugares como la Torre de Collserola o el Sincotrón ALBA.

Titulares de Cristina Pons y Marta Pahissa

  • Cristina Pons: "El 'día uno' es el día en el que aparece una tecnología que va a cambiar cómo nos comportamos y nos afecta a todos, como el fuego"
  • C. P.: "La serie ha salido en un momento en el que nos preguntamos quién está detrás de las tecnologías y la necesidad de que exista una regulación sobre el uso"
  • Marta Pahissa: "Queríamos plantear hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la tecnología"
  • C. P.: "El pensamiento crítico es algo fundamental. Debemos ser más conscientes de los efectos de la tecnología"
  • M. P.: "Desde que empezamos la serie todo ha cambiado muchísimo. Si la empezáramos ahora sería distinta"
  • C. P.: "Los grandes magnates tecnológicos son muy personalistas"
  • C. P.: "Queremos mostrar un referente para que las mujeres jóvenes se acerquen a las carreras STEM"
  • M. P.: "Para nosotros era muy importante que los personajes tuvieran una parte emocional. No queríamos que la tecnología estuviera por encima de las tramas personales"
  • M. P.: "Mostrar la Barcelona tecnológica tiene sus complicaciones"
  • M. P.: "Hemos visitado el Mobile World Center para coger ideas para una posible segunda temporada"

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