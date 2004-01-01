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'¡De lunes a viernes!' presenta a sus primeros colaboradores en su nueva promo

La nueva tarde de Telecinco ya tiene rostros. La cadena ha intensificado la promoción de '¡De lunes a viernes!' con un anuncio que presenta a Rosa Benito, Maica Benedicto y Sebastián Gallego como sus primeros colaboradores confirmados.

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Publicado: Sábado 20 Junio 2026 14:12

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El salto de '¡De viernes!' a las tardes de Telecinco con '¡De lunes a viernes!' es inminente y la cadena ha intensificado ya la promoción del programa, que estrena un nuevo anuncio en el que puede verse a los colaboradores habituales del programa montando el nuevo decorado el espacio.

La promo anticipa también tres nombres que se incorporarán al programa diario: Sebastián Gallego, Maica Benedicto y Rosa Benito. La flamante ganadora de 'Supervivientes' fue además presentada en el programa de este viernes, desvelando que ejercerá como reportera en '¡De lunes a viernes!'.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona es ya el único formato de la nueva tarde de Telecinco que falta por colocar y anunciar su fecha de estreno. Y es que 'Amor... ¡o lo que surja' llega este próximo lunes y 'El show de Paz' se estrenará el sábado 27 de junio.

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