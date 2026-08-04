El cambio radical de Tatiana Delgado: así es ahora la concursante de 'Supervivientes 2011'

Por Fidel Conejero |

Tatiana Delgado ha reaparecido en televisión después de varios años alejada del foco mediático. La que fuera tercera finalista de 'Supervivientes 2011' ha visitado este lunes 'El verano se mueve', el programa presentado por Ion Aramendi en Telecinco, donde ha sorprendido tanto por su radical cambio físico como por el duro testimonio con el que ha explicado el motivo de su desaparición de la pequeña pantalla. Mucho más delgada, con un nuevo color de pelo, numerosos tatuajes y varios retoques estéticos, la exconcursante asegura haber dejado atrás una de las etapas más difíciles de su vida.

Su regreso ha llamado especialmente la atención por una imagen completamente distinta a la que el público recordaba de sus años como colaboradora habitual de Telecinco. Entre los cambios más visibles destaca un gran tatuaje negro que cubre todo su cuello, además de otros repartidos por buena parte de su cuerpo. Sin embargo, Delgado quiso dejar claro desde el primer momento que esa transformación responde a un proceso mucho más profundo que una simple cuestión estética.

Tatiana Delgado durante su entrevista en 'El verano se mueve'

Tatiana Delgado habla sobre su libro y el motivo de su transformación

Durante la entrevista, Tatiana Delgado relató quetras una profundaque incluso. "Este tatuaje negro, que mucha gente me dice que no le gusta,de que yo estuve dos años sin poder hablar. Toqué fondo. Y por esoque cuenta la realidad de Tatiana Delgado que se llama", explicó.

La exconcursante de 'Supervivientes' también aprovechó su paso por el programa para abrirse sobre algunos de los episodios más duros de su infancia. "Tuve un padre, que no vengo a criticarlo, murió hace mucho tiempo, pero dejó grandes heridas en mi corazón y en mi alma. Tal vez siendo una niña crecí viendo cosas que no debía. Sufrí abusos, he pasado muchas cosas muy feas y eso me ha hecho ser la persona que soy hoy en día", confesó emocionada.

Tatiana Delgado alcanzó la popularidad tras participar en 'Supervivientes 2011', una edición que terminó en tercera posición por detrás de Rosa Benito y Rosi Arcas. Antes ya había aparecido en televisión gracias al programa 'El cirujano', de Cuatro, y posteriormente formó parte del universo de "Torrente", además de convertirse en una colaboradora habitual de espacios como 'Sálvame' o 'Sálvame deluxe'. Sin embargo, con el paso de los años fue desapareciendo de los platós para centrarse en un centro de estética que finalmente tampoco tuvo el éxito esperado.

Actualmente vive en Ámsterdam, donde asegura haber reconstruido su vida lejos de la exposición mediática. Según explicó, la lectura, la fe y el trabajo personal fueron fundamentales para salir adelante. "La vida me dio un gran golpe. Estuve dos años en el limbo, no hablaba. Disocié. Mi cuerpo y mi mente estaban separados totalmente", recordó durante la entrevista.

Tatiana Delgado ha pedido hoy ser concursante de SV ALL STARS!!!@mediasetcom llamarla ya pic.twitter.com/SE1V9bYIFO — chuminista (@bratsummergh) August 3, 2026

Ahora, además de promocionar su libro autobiográfico, Delgado estudia para convertirse en terapeuta y afirma que su objetivo es ayudar a otras personas que atraviesen situaciones similares. "La fe fue lo principal y el querer salir. No es un camino fácil, pero estés en el punto que estés puedes salir y cambiar la historia de tu vida", concluyó, mostrando una imagen muy distinta a la que la convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión hace quince años.

Por último, Tatiana Delgado no ocultó sus ganas de regresar a los Cayos Cochinos y se postuló como concursante de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', prevista para este otoño. "Sería una increíble concursante para 'Supervivientes'", aseguró junto a Ion Aramendi. Por el momento, Mediaset España no ha confirmado si la exconcursante formará parte del casting, aunque su reaparición televisiva vuelve a situar su nombre entre los posibles candidatos para regresar a Honduras.