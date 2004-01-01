Así ha sido la despedida de Àngels Barceló en 'Hoy por Hoy' en la Cadena SER

|

Àngels Barceló ha presentado este jueves 11 de junio su último 'Hoy por Hoy' después de siete años al frente del magacín matinal de la Cadena SER y tras 21 años en la emisora de PRISA. La periodista ha querido despedirse de los oyentes con un emotivo mensaje en el que ha agradecido el apoyo recibido durante esta etapa y ha puesto en valor el trabajo de todo el equipo que la ha acompañado.

"Es mi último 'Hoy por Hoy' después de siete años. Lo dejamos en lo mejor de la audiencia y con la complicidad de los oyentes, que nos han traído de la mano hasta aquí", ha señalado Barceló, que ha reivindicado el compromiso del programa con la información y con la audiencia.

Àngels Barceló: "Yo no me desenamoraré de la radio"

La comunicadora también ha tenido palabras de, destacando que el éxito del espacio ha sido fruto del trabajo colectivo y de laentre todos los

En la parte final de su despedida, Barceló ha reconocido las numerosas muestras de cariño recibidas durante los últimos días por parte de los oyentes. "Me decían que nada será igual, pero cuando uno se recupera de una ruptura pasa un tiempo de duelo y luego es capaz de volver a enamorarse. O sea que enamórense", ha comentado.

La periodista ha cerrado su etapa en las mañanas de la SER con una declaración de amor al medio que ha marcado gran parte de su carrera profesional: "Yo no me desenamoraré de la radio, de eso pueden estar seguros".