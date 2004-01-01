'El desafío': Daniel Illescas hace historia y Willy Bárcenas supera un reto imposible en la gala 5

Héctor Alabadí |

La quinta gala de la sexta edición de 'El desafío' estuvo llena de emoción y tensión. Daniel Illescas volvió a brillar en la prueba de apnea, donde aguantó 4 minutos y 47 segundos bajo el agua, batiendo el récord histórico del programa, que tenía la cantante Rosa López, y dejando boquiabiertos a compañeros y público. La emoción fue máxima: el propio influencer no pudo contener las lágrimas y celebró un logro que le valió para proclamarse ganador de la gala 5.

Willy Bárcenas también protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche en Antena 3. El cantante se metió en una caja que se llenaba de agua y debía abrir tres candados para liberarse, un reto claustrofóbico que intentaron Lola Lolita y Pepe Navarro pero nadie había conseguido antes en 'El desafío'. El artista lo logró completarlo y dejó en shock a los presentes, demostrando temple y determinación ante una prueba que parecía imposible.

La gala también tuvo su toque curioso con María José Campanario, que se enfrentó a una orquesta sinfónica tocando cuatro instrumentos distintos. Aunque no consiguió sonar como una profesional, la prueba resultó entretenida y el jurado valoró su empeño, convirtiéndolo en un momento ligero dentro de una gala marcada por retos históricos y emoción.