'El desafío': Patricia Conde se supera a sí misma y Navarrete sorprende con su musical en la gala 6

Sergio Navarro |

'El desafío' ha ofrecido esta sexta gala de la sexta edición donde la emoción y las sorpresas han sido de nuevo los ingredientes principales. La entrega arrancó con un duelo sobre ruedas entre María José Campanario y Jessica Goicoechea con un circuito de 15 metros (con la vuelta marcha atrás) a 5 metros de altura. La primera se confió en el último segundo, dejando una rueda al aire y no dándose por superado el reto. Igualmente, aunque la segunda sí que lo logró, tampoco tuvo grandes puntuaciones por parte del jurado.

Otra de las protagonistas de la noche fue Patricia Conde, quien se enfrentó a la prueba de escapismo, encerrada en una tumba de cristal que se iba llenando de agua y que debía frenar antes de que que estuviera al completo poniendo unos tapones. Fue emocionante ver que lo superaba, ya que en los ensayos esa misma mañana no había sido capaz y estaba convencida de que en el momento de la verdad tampoco iba a poder.

Y también hay que destacar el numerazo que se marcó Eduardo Navarrete. Tuvo el reto del musical y la experta que le ayudó a prepararse hizo saber al jurado y a la audiencia lo complicada que era realmente esta prueba, que se estudia en las escuelas de danza y tiene mucha técnica. Dejando con la boca abierta a todo el mundo, se convirtió en el ganador de la noche.