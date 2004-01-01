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Apple TV ha sorprendido en la Comic Con 2026 con el primer teaser de 'Neuromante', serie que adapta la mítica novela homónima de William Gibson de 1984.

La serie está protagonizada por Callum Turner, que da vida a Case, un super-hacker que se ve arrastrado a una trama de espionaje digital y delitos de alto riesgo junto a su compañera Molly, una asesina implacable con quien deberá ejecutar un audaz golpe contra una dinastía empresarial repleta de secretos inconfesables.

'Neuromante' es un paso más en la estrategia de Apple TV de conquistar el género de la ciencia ficción, y desde luego las primeras imágenes son prometedores. La serie consigue recrear con fidelidad la estética cyberpunk, género que precisamente inauguró la novela que da título a la serie.

El reparto de 'Neuromante' se completa con Briana Middleton, Mark Strong y Peter Sarsgaard y la serie ya tiene fecha de estreno: el 22 de enero de 2027.