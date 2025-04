UER |

Mariam Shengelia, nacida el 14 de mayo de 2002 en Mingrelia, Georgia, es una cantante que representará a su país en el Festival de Eurovisión 2025, que se celebrará en Basilea, Suiza. Criada en una familia de músicos, la artista se formó en el Conservatorio Estatal de Tiflis en interpretación vocal y teoría musical.

A lo largo de su carrera, Mariam ha participado en varios concursos de talento en Georgia, por lo que Eurovisión no va a ser su primera experiencia televisiva. En 2018, fue semifinalista en 'Factor X' en Georgia y, al año siguiente, ocupó el 6ª lugar en 'Georgian Idol'. En 2021, también llegó a las semifinales de 'La Voz' en Georgia y en 2024 fue finalista en 'Dancing With The Stars Georgia'.

El 14 de marzo de 2025, la Radiodifusión Pública de Georgia (GPB) anunció que Mariam Shengelia sería la representante del país en Eurovisión 2025 con la canción 'Freedom'. Se trata de un tema que combina el georgiano con el inglés, enfatizando el amor por la libertad. La canción no está teniendo una gran acogida en las casas de apuestas, donde ocupa el lugar número 30.

Georgia competirá en la segunda semifinal del 15 de mayo de 2025 en Basilea, más concretamente en el puesto número 10, buscando superar la posición número 20 obtenida por Nutsa Buzaladze en la final de Eurovisión 2024 e intentando llevarse también la edición senior después de la victoria del país en Eurovisión Junior 2024.