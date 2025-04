Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí / Sergio Navarro |

Arrancamos con los análisis y las reacciones de las canciones del Festival de Eurovisión 2025. En este Eurovisión Diaries repasamos la última versión de 'Esa diva' de Melody junto al Coro y Orquesta de RTVE, dando lugar a una adaptación sinfónica del tema que representa a España en Basilea.

Además, valoramos 'Volevo essere un duro', el tema con el que Lucio Corsi representará a Italia tras la renuncia de Olly, el ganador de Sanremo. En tercer lugar, hablamos de 'Laika Party', la canción de la cantante noruega que representa a Irlanda tras recoger el testigo de Bambie Thug.

El cuarto país que analizamos es Armenia, que eligió a Parg con el tema 'Survivor' en su preselección nacional, la cual el país recuperaba tras tres elecciones internas. Por su parte, reaccionamos también a Kyle Alessandro, el representante noruego que es mitad español. El intérprete de tan solo 19 años canta 'Lighter', donde fusiona pop y mucho baile con algunos momentos en los que puede lucirse vocalmente hablando.

En sexto lugar, tratamos la canción 'How Much Time Do We Have Left' de Klemen, que representa a Eslovenia. Se trata de un tema intimista con una puesta en escena sencilla que llama la atención por un gran giro. Para terminar, hablamos de Gabry Ponte y su 'Tutta L'Italia', el tema oficial de Sanremo que arrasó en la preselección de San Marino, ganándose su billete a Basilea.