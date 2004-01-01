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ESTRENO 17 DE AGOSTO

HBO Max lanza el tráiler de 'Linternas' y pone fecha de estreno a la nueva serie de DC Studios

La ficción de DC Studios, protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, llegará a HBO Max el 17 de agosto con una primera temporada de ocho episodios.

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Publicado: Sábado 25 Julio 2026 18:48 (hace 1 hora)

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Linternas

Linternas

2026 - Act

Estados Unidos 1 temporada 8 capítulos

AcciónAventuraCrimen

HBO Max ha desvelado el primer tráiler oficial de 'Linternas', la nueva serie de acción real de DC Studios que llegará a la plataforma el próximo 17 de agosto. La ficción sigue a Hal Jordan (Kyle Chandler), un veterano miembro del Cuerpo de Linternas Verdes, y al recién reclutado John Stewart (Aaron Pierre), dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un misterioso asesinato ocurrido en el corazón de Estados Unidos.

La primera temporada contará con ocho episodios y combina la ciencia ficción propia del universo DC con una trama de investigación criminal. El avance ofrece un primer vistazo a los dos protagonistas y anticipa el tono más oscuro y detectivesco que marcará la serie.

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