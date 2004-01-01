|

HBO Max ha desvelado el primer tráiler oficial de 'Linternas', la nueva serie de acción real de DC Studios que llegará a la plataforma el próximo 17 de agosto. La ficción sigue a Hal Jordan (Kyle Chandler), un veterano miembro del Cuerpo de Linternas Verdes, y al recién reclutado John Stewart (Aaron Pierre), dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un misterioso asesinato ocurrido en el corazón de Estados Unidos.

La primera temporada contará con ocho episodios y combina la ciencia ficción propia del universo DC con una trama de investigación criminal. El avance ofrece un primer vistazo a los dos protagonistas y anticipa el tono más oscuro y detectivesco que marcará la serie.