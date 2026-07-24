La actualidad vuelve a alterar la programación de RTVE. La corporación ha decidido modificar la parrilla prevista para este sábado 25 de julio con el objetivo de reforzar la cobertura de los incendios que afectan a distintos puntos de España. Como consecuencia, La 1 retira 'Cine de barrio', que tenía previsto emitir la película "Don Erre que Erre", y reorganiza también el prime time de La 2 adelantando el horario de 'Malas lenguas noche'.
En lugar del espacio dedicado al cine español, que regresaba tras el Mundial, La 1 ofrecerá a partir de las 19:00 horas el especial informativo 'Frente a las llamas', que se prolongará hasta las 21:00 horas y podrá seguirse de forma simultánea en La 1, el Canal 24 Horas y TVE Internacional. Presentado por Marina Ribel y Marc Santandreu, el programa desplegará un amplio equipo de los Servicios Informativos y de los Centros Territoriales de RTVE para informar en directo desde las zonas afectadas por los incendios.
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RTVE amplía la cobertura informativa durante toda la noche
Informe semanal' emitirá el reportaje "Adaptarse al clima", que abordará la emergencia climática desde una perspectiva científica y medioambiental con la participación de expertos de la Organización Meteorológica Mundial, el CSIC, universidades y Ecologistas en Acción.
El principal cambio llegará en La 2, donde 'Malas lenguas noche' adelantará de forma excepcional su inicio de las 23:20 a las 21:40 horas, ampliando así su presencia en el prime time del sábado. El espacio conducido por Jesús Cintora centrará buena parte de su contenido en la última hora de los incendios, con conexiones en directo desde las zonas más afectadas, entrevistas con especialistas y un análisis de las causas y consecuencias de unos fuegos que vuelven a poner en alerta a buena parte del país.