Por Diego López |

Un año más, Ibai Llanos ha juntado a creadores de contenidos españoles con latinoamericanos para que se peleen en un ring de boxeo. "La velada del año 6" es el evento que se celebra este 25 de julio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, en un show que mezclará espectáculo con actuaciones musicales y muchos influencers.

En total, el evento durará más de 7 horas desde su arranque a las 19:00 hora peninsular española. El primer combate tendrá lugar aproximadamente a las 19:45 horas, y se espera que el plato fuerte, la lucha entre IlloJuan y TheGrefg, tenga lugar pasadas la una de la madrugada.

Orden de los combates

Como de costumbre en un evento de estas características, el horario de los combates es siempre aproximado, y dependerá del desarrollo de la noche. Por lo pronto, el orden de participación es el que publicamos a continuación:

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Käer Gero Arias vs. Viruzz Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Samy Rivers vs. RoRo Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg

Todos los combates enfrentan a un creador español con uno latinoamericano salvo el último. En el caso de IlloJuan contra TheGrefg son dos españoles los que se verán las caras. Aunque, conviene recordarlo, el último es residente oficial de Andorra, por lo que al menos también habrá rivalidad de países en este combate.

Actuaciones musicales confirmadas

"La velada del año" suele contar con actuaciones sorpresa de última hora. Por lo pronto, el cartel de artistas confirmados para el evento de este 25 de julio es el siguiente:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

¿Actuación sorpresa de Aitana o Lola índigo?

Aitana y Lola Índigo serán dos de las estrellas presentes en Sevilla, por ahora solo como acompañantes de sus parejas, Plex e IlloJuan, que protagonizarán el penúltimo y último combate de la noche. ¿Se subirán también a cantar al escenario?

En el caso de Aitana, la cantante ya participó el año pasado en "La velada del año V" por lo que es poco probable que repita en el escenario.

"La velada del año 6" puede seguirse gratuitamente a través de Twitch o YouTube en el canal de Ibai Llanos.