Tráiler de 'Incontrolables', la escalofriante miniserie de Netflix

Netflix |

Netflix ya ha lanzado el primer adelanto de 'Incontrolables' (Wayward), una miniserie creada y protagonizada por Mae Martin que se adentra en el suspense psicológico. La trama nos lleva al aparentemente tranquilo pueblo de Tall Pines, donde la agente de policía Alex Dempsey (Martin) y su esposa embarazada Laura (Sarah Gadon) acaban de mudarse y nada es lo que parece.

La llegada de la pareja a este aparente idílico lugar coincide con el encuentro de Alex con dos alumnas de una academia para "adolescentes problemáticos" que sueñan con escapar, y que podrían ser clave para destapar lo que se oculta tras la fachada del lugar. Desde ahí, la trama se introduce en un giro de sospechas hacia Evelyn (Toni Collette), la directora del centro.

A lo largo de ocho episodios, la serie promete mezclar drama, tensión y giros inesperados que invitan a desconfiar de cada personaje. Asimismo, en declaraciones de la propia Martin, esta serie está inspirada en una vivencia propia. La creadora reconoce que su propia experiencia y la de una amiga enviada a uno de estos centros marcaron el enfoque de la historia.

Con dirección de Euros Lyn ('Heartstopper') y la participación de Renuka Jeyapalan y John Fawcett, el reparto se completa con Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind, Brandon Jay McLaren y Patrick J. Adams . La producción combina influencias de títulos como 'Inocencia interrumpida', 'Get Out' o 'Fargo', pero con una identidad propia marcada por lo idílico y lo inquietante.