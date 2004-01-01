Javier Bardem aterroriza a Amy Adams en el tráiler de 'Cape Fear'

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El calendario de estrenos de Apple TV cuenta con muchos títulos atractivos, entre los cuales destaca especialmente 'Cape Fear', la versión televisiva de una historia que ya hemos disfrutado en diferentes medios. El material original, la novela 'The Executioners', ya dio el salto al cine en varias ocasiones, siendo la más popular la cinta de 1991, dirigida por Martin Scorsese y titulada en español como 'El cabo del miedo'.

35 años después, el showrunner, productor y director Nick Antosca firma esta nueva versión, que cuenta entre sus filas con tres estrellas de la talla de Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson. Los dos últimos dan vida a Anna y Tom Bowden, un matrimonio de abogados que se enfrenta a las consecuencias de haber encerrado tiempo atrás a Max Cady, un célebre asesino que se dedica a perseguirles nada más ser puesto en libertad. Bardem encarna a este insaciable criminal.

La historia de venganza ha sido producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg y cuenta con Morten Tyldum como director de su primer episodio. Esa entrega inicial llegará el 5 de junio junto al segundo episodio, mientras que los ocho capítulos restantes irán llegando semana a semana hasta que la ficción culmine el 31 de julio.