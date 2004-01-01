FormulaTV
Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"

La concursante entiende la situación del jurado del programa de Antena 3, aunque reconoce que alguna vez ha llegado a picarse con ellos.

533

Sergio NavarroPublicado: Viernes 20 Febrero 2026 10:20 (hace 10 horas)

El desafío

El desafío

El desafío

2021 - Act

España

Concursos Talent

5,1

Popularidad: #47 de 1.999

  • 4

  • 2

Titulares de Jéssica Goicoechea

  • "Nunca tienen suficiente en 'El desafío' y cada temporada van a más y a más para que no deje de sorprender"
  • "Cada concursante ha querido complicar un poco cada prueba y llevarla más allá de lo que era"
  • "La apnea me daba mucho miedo porque es muy mental y muy dura"
  • "Por como soy yo, que soy muy tímida, las de baile han sido una prueba de superación brutal"
  • "No conocía mi lado competitivo, pero es conmigo misma, que me exijo mucho y quiero que todo me salga de la mejor manera posible"
  • "Cuando me llegó la propuesta, pregunté a mis amigas que habían estado en el programa y todas coincidían en que era una de las mejores experiencias de su vida"
  • "Nunca había estado en televisión y aunque era salir de mi zona de confort, 'El desafío' me apetecía mucho"
  • "Me habían dicho que a pesar de que son pruebas muy difíciles, el equipo te cuida mucho"
  • "Me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
  • "Al principio estaba un poco asustada a la hora de enfrentarme al jurado"
  • "Tengo que decir que me encantan los tres miembros del jurado, me parecen súper diferentes y que se complementan muy bien"
  • "Entiendo la situación de ellos, pero alguna vez me he picado con ellos"

