Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"

Titulares de Jéssica Goicoechea
- "Nunca tienen suficiente en 'El desafío' y cada temporada van a más y a más para que no deje de sorprender"
- "Cada concursante ha querido complicar un poco cada prueba y llevarla más allá de lo que era"
- "La apnea me daba mucho miedo porque es muy mental y muy dura"
- "Por como soy yo, que soy muy tímida, las de baile han sido una prueba de superación brutal"
- "No conocía mi lado competitivo, pero es conmigo misma, que me exijo mucho y quiero que todo me salga de la mejor manera posible"
- "Cuando me llegó la propuesta, pregunté a mis amigas que habían estado en el programa y todas coincidían en que era una de las mejores experiencias de su vida"
- "Nunca había estado en televisión y aunque era salir de mi zona de confort, 'El desafío' me apetecía mucho"
- "Me habían dicho que a pesar de que son pruebas muy difíciles, el equipo te cuida mucho"
- "Me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- "Al principio estaba un poco asustada a la hora de enfrentarme al jurado"
- "Tengo que decir que me encantan los tres miembros del jurado, me parecen súper diferentes y que se complementan muy bien"
- "Entiendo la situación de ellos, pero alguna vez me he picado con ellos"