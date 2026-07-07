El impresionante cambio radical del actor de 'Suits' Rick Hoffman

Por Diego López |

Los medicamentos para adelgazar han causado una auténtica revolución en Hollywood, donde tener unos kilos de más nunca ha estado bien visto. Si a la transformación corporal que puede provocar adelgazar bastante de repente le sumas un transplante capilar, el resultado puede ser espectacular.

Es lo que le ha pasado al actor Rick Hoffman, que los seguidores de la serie 'Suits: La clave del éxito' recordarán como Louis Litt. A sus 56 años, el intérprete ha publicado un selfie en su cuenta de Instagram donde se le ve bastante más joven que en la serie hace 15 años.

El actor Rick Hoffman, antes y ahora

Ayuno y dieta keto, según Hoffman

Con, los fans del actor, que acumula 1,3 millones de seguidores en Instagram, se han mostrado sorprendidos por el cambio físico y se han lanzado a preguntar cómo ha sido posible.

Hoffman forma parte de ese grupo que asegura no usar ni ozempic o medicamentos similares, y afirma que su transformación se debe a tres motivos: "ayuno intermitente intenso, una dieta keto y nada de alcohol". Al menos no niega el uso de los medicamentos milagrosos, pero sí parece obviarlo.

Tras el final de la serie 'Suits' en el año 2019, Hoffman fichó por la serie 'Billions', donde tuvo un papel recurrente. Adememás, recuperó su popular personaje de Louis Litt con apariciones esporádicas en los dos spin-off con los que contó la serie, 'Pearson' y 'Suits LA'. Sin embargo, ambos fueron cancelados tras su primera temporada. En cine, acaba de participar en la comedia romántica de Netflix "Turbulencias en la oficina" junto a Jennifer Lopez y Brett Goldstein.

Celoso de su vida privada, reconoció en una entrevista haber tenido problemas de ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo desde los 20 años, que podrían haber influido en su peso: "A los 23 años afronté el mayor reto que he tenido jamás. Me golpeó una ansiedad intensa: me despertaba y sentía como si estuviera saltando fuera de mi propia piel las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dentro de esta pesadilla", desveló en una entrevista en marzo.

"Me diagnosticaron TOC, pero esto fue en 1993, cuando nadie sabía muy bien qué demonios era eso. Y cuando ves las cosas desde una perspectiva diferente, cuando sientes que tu mundo está al borde del desastre cada día, ves el mundo de una forma increíblemente distinta a la de otras personas".