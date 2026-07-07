Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa', que llegará el miércoles 8 de julio después del parón del lunes y el martes por el Mundial 2026, estará marcado por nuevas revelaciones y decisiones que cambiarán el rumbo de varias tramas. Mientras Jacobo (Gonzalo Ramos) recibe un telegrama con malas noticias, Ciro (Juan Perales) acepta finalmente la oferta de Manuel (Arturo García Sancho), una decisión que amenaza con provocar un nuevo conflicto con Julieta (Vera Asunción).

Después del anuncio de la llegada de Máximo de Buenaventura al palacio, Petra (Marga Martínez) continúa despertando la curiosidad de quienes la rodean. La doncella insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa, pese a que ambas llevan quince años sin dirigirse la palabra. Sin embargo, su insistencia no hace más que alimentar las sospechas sobre el verdadero motivo de un distanciamiento tan prolongado.

Entretanto, Julieta vuelve a enfrentarse a Manuel para pedirle que retire la oferta que hizo a Ciro. La joven mantiene su deseo de abandonar La Promesa, pero el heredero del marquesado está decidido a hacer todo lo posible para impedirlo. Sus sentimientos hacia ella siguen creciendo y no duda en admitir que está dispuesto a asumir un importante coste económico con tal de que permanezca en el palacio.

Simona y Candela hablan con Ricardo en una escena de 'La promesa'

El acuerdo entre Manuel y Ciro provoca un nuevo conflicto

Por otro lado, Alonso (Manuel Regueiro) transmite a Adriano (Ibrahim Al Shami J.) las recomendaciones del oftalmólogo. El especialista considera que debe continuar realizando ejercicios para recuperar la visión, una noticia que supone un nuevo impulso para el marido de Catalina (Carmen Asecas) en su proceso de recuperación.

Mientras tanto, Cristóbal (Fernando Coronado) comprueba junto a Ricardo (Carlos de Austria) que todos los preparativos para atender las exigencias de Máximo avanzan según lo previsto. La larga lista de peticiones del invitado mantiene al servicio completamente volcado en que su estancia transcurra sin contratiempos.

En paralelo, María Fernández (Sara Molina) agradece a Pía (María Castro) el apoyo que le ha brindado durante los últimos días y le hace una confesión muy personal. La joven reconoce que siente como si su hija tuviera dos padres, Samuel (Daniel Schröder) y Carlo (Jose Miguel Blanco), reflejando la estrecha relación que ambos mantienen con la pequeña.

También Curro (Xavi Lock) intenta mediar entre Ángela (Marta Costa) y Leocadia (Isabel Serrano). Tras comprometerse con esta última a convencer a su prometida para que acepte viajar con su madre, habla con Ángela para tratar de acercar posturas. Sin embargo, ella continúa creyendo que todo forma parte de una estrategia de Leocadia para manipularla y rechaza sus verdaderas intenciones.

Además, Petra no puede ocultar su alivio al enterarse de que Tomasa finalmente no acompañará a Máximo a La Promesa. Su reacción resulta tan llamativa que despierta las sospechas de quienes la rodean, convencidos de que oculta mucho más de lo que está dispuesta a reconocer.

La jornada culmina con dos acontecimientos que prometen tener importantes consecuencias. Ciro acepta finalmente el acuerdo propuesto por Manuel, aunque advierte que Julieta no estará de acuerdo porque sigue queriendo marcharse del palacio. Poco después, Jacobo recibe un inesperado telegrama con malas noticias que amenaza con alterar por completo su futuro.