Manu Ríos: "Qué rabia que nuestras vidas dependan de gente con ambiciones extremas y principios cuestionables"

Entrevistamos a Manu Ríos, Blanca Suárez y Alfonso Bassave, por el estreno de la segunda temporada de 'Respira'.

45 Titulares de Manu Ríos, Blanca Suárez y Alfonso Bassave Blanca Suárez: "Es muy importante que se muestre a Jéssica como paciente y médica a la vez"

B.S.: "Jésica conecta con el dolor y lo que pudo sentir su hermano los días previos a su suicidio"

B.S.: "Es un viajazo a lo que se presenta Jéssica y le va a cambiar en cómo afrontar el resto de su vida"

Manu Ríos: "Lo que se ve esta temporada es un reflejo muy realista de lo que ocurriría y de lo que está ocurriendo en el sistema sanitario"

M.R.: "Nos centramos mucho en las relaciones personales y en el lado más humano de estos médicos"

M.R.: "Los médicos luchan constantemente por sobrevivir en un entorno tan desgastado"

M.R.: "En el caso de Biel, va a salir un lado de rabia y de impotencia contra un sistema de tal magnitud que te hace sentirte pequeño"

M.R.: "Qué rabia que la vida de las personas dependa tanto de gente con ambiciones extremas y principios cuestionables"

M.R.: "Más que posicionar a nadie, es mostrar una serie de situaciones donde es evidente que hay un problema que atender"

M.R.: "Hay que cuidar al que nos cuida y no priorizar algo económico y político a lo humano"

Alfonso Bassave: "Esto es como la canción de 'Somos dos hombres con un mismo destino'"

A.B.: "Los dos queremos lo que queremos, pero lo interesante es que no nos bajamos al fango a pelearnos como dos machitos por una chica"

A.B.: "Mi personaje sabía lo de Jésica y Biel y hasta cierto punto lo entiende"

A.B.: "Seguimos en la línea de que los dos entendemos la situación porque somos dos hombres adultos"

M.R.: "Todos los nuevos personajes tienen relación directa con Biel"

M.R.: "En esta temporada llega el padre de Biel, que ya se sabía que tiene una relación bastante tormentosa con él"

M.R.: "La entrada de la doctora Lafont, que tiene un cierto abuso de poder sobre él dada su inocencia y falta de experiencia"

M.R.: "Hay un despertar en Biel y un madurar que es muy interesante"

B.S.: "A Jésica le hace ilusión un minuto la llegada de su amiga, pero enseguida ve que vaya tsunami de persona"

B.S.: "Tiene una entrada grandiosa y su intervención en el triángulo creo que era necesaria"

