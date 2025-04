Max pone fecha a 'El Pacificador 2' y presume del resto de novedades tras el final de 'The White Lotus 3'

Max |

Por si alguien tenía dudas con respecto a si mantener activa o no su suscripción de Max tras el cierre de la tercera temporada de 'The White Lotus', la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery ha lanzado una nueva promo que aglutina buena parte de los lanzamientos que llegarán en lo que resta de año.

Entre todos ellos, seguramente el más potente es el de la segunda entrega de 'The Last of Us', que se producirá el 14 de abril, aunque en este mes también viviremos el retorno de 'Hacks' y 'Los ensayos'. Más adelante, llegarán títulos como la miniserie 'Task', del creador de 'Mare of Easttown'; lo nuevo de J.J. Abrams, 'Duster'; las comedias 'The Chair Company', desarrollada por Tim Robinson, y la serie sin título de Rachel Sennott; la precuela de 'It', 'Welcome to Derry'; o 'Mountainhead', la nueva película del creador de 'Succession'.

A todas ellas se sumarán nuevas temporadas de proyectos más consolidados, como 'And Just Like That...', 'La edad dorada' o 'El Pacificador'. En el caso de la última, James Gunn ha confirmado que, tres años después de la emisión de su primera entrega, la segunda estará disponible en Max a partir del 21 de agosto.