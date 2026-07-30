Nuevo tráiler de la temporada final de 'Outer Banks'

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Queda menos de un mes para el 20 de agosto, lo que quiere decir que queda menos de un mes para el final de 'Outer Banks'. Netflix ha publicado hoy el segundo, y más que probable último, tráiler de la quinta y última temporada de la serie, que girará sobre la venganza tras la muerte de JJ.

Para despedir una de sus ficciones más exitosas, la plataforma ha anunciado un gran evento para el día 15 de agosto en Los Ángeles. Bajo el título de "Pogues for Life: A Fan Farerwell Event with the Cast of Outer Banks", será la última oportunidad de juntar en Poguelandia a todo el reparto de la serie.

El evento comenzará con la entrega de unos premios, los Pogue Awards, que premiará lo mejor de las cinco temporadas de la serie, con la votación de todos los fans. Después, un coloquio con los protagonistas dará paso a una proyección exclusiva del primer episodio. El evento podrá seguirse gratuitamente online.

La quinta temporada comienza justo donde terminó la cuarta: en Marruecos, con los chicos llorando la inesperada muerte de J.J. Ahora, tendrán que unirse una última vez, con la incómoda ayuda de Rafe, para vengar a J.J. y arrebatar a Chandler Groff la corona azul perdida.