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'American Horror Story 13' traerá de vuelta a todos los personajes icónicos de sus 13 temporadas

'American Horror Story 13' será la gran celebración de la antología de terror de FX: todos sus personajes más queridos vuelven en 13 episodios que Ryan Murphy compara con 'Los Vengadores'.

'American Horror Story 13' traerá de vuelta a todos los personajes icónicos de sus 13 temporadas
©Fox España
Por Diego LópezPublicado: Miércoles 29 Julio 2026 12:14 (hace 1 hora)

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American Horror Story

American Horror Story

2011 - Act

Estados Unidos 12 temporadas 132 capítulos

TerrorCiencia ficciónDrama

6,7

1 crítica

Popularidad: #0 de 0 Ranking American Horror Story

  • 591

  • 342

'American Horror Story' ha pasado por sus más y sus menos a lo largo de sus 12 temporadas, pero está claro que esta antología de terror ha sido una de las series referencia del género en los últimos tiempos.

Ahora, Ryan Murphy quiere celebrar por todo lo alto el número de la mala (o buena, según se mire) suerte. Para ello, ha preparado una temporada 13 muy especial. La temporada 13 'American Horror Story' se subtitulará 13 y tendrá 13 episodios.

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En ellos, regresarán todos los icónicos personajes que han pasado por la ficción a lo largo de sus temporadas, con el regreso de Jessica Lange como plato fuerte. Lange recuperará a Constance Langdon de la primera temporada, o la mítica Hermana Jude Martin de la segunda. También volverá Fiona Goode de Coven y Elsa Mars de Freak Show.

Evan Peters, Jessica Lange y Frances Conroy en la primera temporada de 'American Horror Story'
Evan Peters, Jessica Lange y Frances Conroy en la primera temporada de 'American Horror Story'

Junto con Lange regresarán todos los grandes actores que han pasado por la ficción, como Evan Peters, Emma Roberts, Billie LourdAngela Bassett, Kathy Bates y, por supuesto, Sarah Paulson.

"Va a ser como 'Los Vengadores'"

Ryan Murphy se ha mostrado entusiasmado por el logro, sobre todo por haber conseguido traer de vuelta a todas estas estrellas: "Sarah Paulson va a retomar seis o siete papeles. Jessica Lange interpretará a sus cuatro icónicos personajes. Evan Petes hará cinco... es como 'Los Vengadores'. Todos se juntan para derrotar al malvado definitivo", ha asegurado en unas declaraciones recientes durante la presentación de 'The Shards', su nueva ficción para este verano.

"En cuanto les expliqué lo que iba a ser (muchos de ellos habían dicho 'no' a volver), todos me dijeron 'a esto sí tenemos que volver'", ha relatado el creador, que afirma que lleva "muchos meses y muchos años escribiendo esta temporada". "Quería hacer 13 de una manera muy especial".

Hasta Jessica Lange, que había asegurado mil y una veces su intención de no regresar a la serie, respondió con un "mierda, ahora tengo que volver" al conocer los planes de Ryan Murphy para esta temporada tan especial.

Además de una larga lista de regresos, la temporada 13 también contará con nuevos fichajes, como Alex Consani o Paul Anthony Kelly, que Murphy descubrió en su 'Love Story' como Kennedy Jr. 'American Horror Story 13' aún no cuenta con tráiler oficial y se estrenará el próximo 24 de septiembre en FX, y un día después en Hulu, disponible en Disney+ fuera de Estados Unidos.

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