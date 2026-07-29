Damián descubre el grave problema en los nuevos perfumes en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, afronta un nuevo episodio en el que las tensiones vuelven a instalarse en Perfumerías De la Reina y las relaciones personales atraviesan momentos decisivos. Mientras algunos personajes intentan encontrar soluciones a los problemas que los rodean, otros se enfrentan a situaciones inesperadas que podrían cambiar su futuro.

Uno de los momentos clave del capítulo llegará cuando Damián (Nancho Novo) se entere del defecto en los perfumes reformulados, que Marta (Marta Belmonte) y Digna (Ana Fernández) descubrieron en el capítulo anterior. La noticia supone un nuevo revés para la empresa y amenaza con reabrir el debate sobre las últimas decisiones adoptadas en torno a la producción.

Mientras tanto, Miguel (Marco H. Medina) continúa muy pendiente del estado de Marisol (Laura Rozalén). Convencido de que necesita la mejor atención posible, pide que sea Nieves (Itziar Atienza) quien se haga cargo de ella, en un gesto que demuestra la preocupación que siente por la antigua amante de su padre.

Tasio y Paula en una escena de 'Sueños de libertad'

Una visita inesperada altera la tranquilidad de Marta

Por otro lado, una visita completamente inesperada sorprende a Marta, un encuentro que promete remover sentimientos del pasado que parecían superados y alterar la tranquilidad de la joven y abrir una nueva etapa en una de las tramas de la serie.

En paralelo, Begoña (Natalia Sánchez) da un paso al frente en todo lo relacionado con Juanito y deja clara su postura sobre la relación que quiere mantener con el pequeño, una decisión que podría generar nuevas fricciones con quienes forman parte de su entorno, especialmente con Beatriz (Xenia Tostado) que ve como su plan se empieza a desmoronar.

Además, Bianca (Carolina Román) pone fin a su estancia en la colonia y se despide de Marta y de Fina (Alba Brunet), cerrando una corta etapa que ha removido viejos sentimientos y ha tenido un notable impacto en la vida de ambas.

Por último, Miguel vuelve a convertirse en protagonista al tomar una decisión que desconcierta por completo a Claudia (Isabel Moreno). Su determinación marcará un antes y un después en la relación entre ambos y abrirá nuevos interrogantes sobre su futuro.