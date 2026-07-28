María Casado apunta a Canal Sur tras su salida de 'Informativos Telecinco'

Por Fidel Conejero |

La salida de María Casado de 'Informativos Telecinco' ya podría tener destino. Después de despedirse de los espectadores entre lágrimas el pasado domingo y explicar que su marcha de Mediaset responde a motivos personales y a su deseo de facilitar la conciliación familiar, el futuro profesional de la periodista podría encontrarse en Andalucía.

Según publica Diario de Sevilla, Casado prepara una nueva etapa vinculada al entorno de Canal Sur. El citado medio asegura que la presentadora, que regresará a Málaga donde reside junto a su hija, se pondrá al frente de un proyecto relacionado con la cadena pública andaluza.

Una nueva etapa profesional desde Málaga

La periodista ya explicó durante su despedida que su salida de Mediaset España obedece a una decisión personal. Tras varios años desplazándose con frecuencia a Madrid para presentar los informativos del fin de semana, Casado ha optado por establecerse de nuevo en Málaga para priorizar su vida familiar y la crianza de su hija, nacida en 2023.

Siempre según la información de, su buena relación con la actual dirección de lafacilitaría este nuevo proyecto. La periodista ya conoce bien la ciudad tras su etapa en, la productora impulsada por, y mantendrá además su labor como presidenta de la, cargo que ocupa desde

Aunque Casado ha cerrado su etapa al frente de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', también dejó claro que no descarta volver a colaborar con Mediaset España en el futuro. Ahora, si se confirma la información adelantada por el diario andaluz, iniciaría una nueva aventura profesional desde Málaga con un proyecto compatible con su nueva etapa personal y familiar.