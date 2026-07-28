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¿NUEVO PROYECTO?

María Casado apunta a Canal Sur tras su salida de 'Informativos Telecinco'

La periodista ha puesto fin a su etapa en Mediaset para regresar a Málaga por motivos personales y su futuro profesional podría estar ligado al entorno de la cadena autonómica.

María Casado apunta a Canal Sur tras su salida de 'Informativos Telecinco'
©Mediaset España
Por Fidel ConejeroPublicado: Martes 28 Julio 2026 16:00 (hace 1 hora)

La salida de María Casado de 'Informativos Telecinco' ya podría tener destino. Después de despedirse de los espectadores entre lágrimas el pasado domingo y explicar que su marcha de Mediaset responde a motivos personales y a su deseo de facilitar la conciliación familiar, el futuro profesional de la periodista podría encontrarse en Andalucía.

Según publica Diario de Sevilla, Casado prepara una nueva etapa vinculada al entorno de Canal Sur. El citado medio asegura que la presentadora, que regresará a Málaga donde reside junto a su hija, se pondrá al frente de un proyecto relacionado con la cadena pública andaluza

Una nueva etapa profesional desde Málaga

La periodista ya explicó durante su despedida que su salida de Mediaset España obedece a una decisión personal. Tras varios años desplazándose con frecuencia a Madrid para presentar los informativos del fin de semana, Casado ha optado por establecerse de nuevo en Málaga para priorizar su vida familiar y la crianza de su hija, nacida en 2023.

Siempre según la información de Diario de Sevilla, su buena relación con la actual dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) facilitaría este nuevo proyecto. La periodista ya conoce bien la ciudad tras su etapa en Teatro del Soho TV, la productora impulsada por Antonio Banderas, y mantendrá además su labor como presidenta de la Academia de Televisión, cargo que ocupa desde 2024.

Aunque Casado ha cerrado su etapa al frente de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', también dejó claro que no descarta volver a colaborar con Mediaset España en el futuro. Ahora, si se confirma la información adelantada por el diario andaluz, iniciaría una nueva aventura profesional desde Málaga con un proyecto compatible con su nueva etapa personal y familiar.

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