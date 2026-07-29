Ángela desaparece sin dejar rastro y Julieta confiesa sus celos a Manuel en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' estará marcado por la desaparición de Ángela (Marta Costa), un suceso que desatará la preocupación en el palacio y obligará a todos a movilizarse para encontrarla. Al mismo tiempo, Julieta (Vera Asunción) abrirá su corazón ante Manuel (Arturo García Sancho) y le confesará los celos que sintió al conocer el nombre elegido para la hija de María Fernández (Sara Molina). Además, Carlo (Jose Miguel Blanco) tratará de retrasar el bautizo de la pequeña por un motivo que solo él conoce.

La desaparición de Ángela sacude por completo la tranquilidad del palacio. Nadie sabe dónde está la joven y las primeras horas de búsqueda no arrojan ningún resultado. Manuel asegura que, cuando regresaban de la cena, no notó nada extraño en su comportamiento, mientras Curro (Xavi Lock) vuelve del cuartel sin ninguna pista sobre su paradero.

La incertidumbre lleva a Leocadia (Isabel Serrano) a sospechar inmediatamente de Lorenzo (Guillermo Serrano). Convencida de que podría haber repetido lo ocurrido tiempo atrás cuando la secuestró, se enfrenta a él y le pregunta directamente si está detrás de la desaparición. Sin embargo, el capitán consigue convencerla de que no tiene ninguna relación con lo sucedido, aunque las dudas siguen presentes.

Escena del capítulo del jueves 30 de julio de 2026 de 'La promesa'

Carlo intenta retrasar el bautizo de su hija Jana

En paralelo, Julieta y Manuel continúan estrechando su vínculo. La joven se sincera con él y reconoce que sintió unos inesperados celos cuando supo que María Fernández había decidido llamar Jana a su hija, una confesión que deja al descubierto la intensidad de los sentimientos que empieza a albergar por el hijo del marqués. Mientras tanto, Pía (María Castro) relata a Ricardo (Carlos de Austria) cómo reaccionó Leocadia al enterarse del nombre elegido para la niña.

La tensión también aumenta entre Julieta y Ciro (Juan Perales). El joven la reprende por haber salido a cenar sin consultarle previamente, pero ella le deja claro que, en esos momentos, lo único importante es encontrar a Ángela. Poco después, Ciro vuelve a enfrentarse a Manuel, esta vez para exigirle una compensación económica por el trabajo realizado en el manual de averías, un nuevo movimiento que amenaza con complicar todavía más la relación entre ambos.

Por otro lado, Martina (Amparo Piñero) abandona discretamente la habitación de Adriano (Ibrahim Al Shami J.) tras la noche que han compartido juntos. Ambos viven plenamente su historia de amor y parecen decididos a aprovechar cada instante mientras las circunstancias se lo permitan.

El capítulo concluye con otra situación delicada. María Fernández pide a Samuel (Daniel Schröder) que sea él quien bautice a la pequeña Jana, una propuesta que incomoda profundamente a Carlo. Consciente del secreto que guarda sobre el beso entre ambos, el padre de Jana intenta aplazar la ceremonia todo lo posible, aunque está por ver si conseguirá evitar un bautizo que podría desencadenar nuevas complicaciones.