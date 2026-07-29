Por Diego López |

Vuelve el movimiento Me Too gracias a un explosivo documental de la cadena pública británica BBC contra el cantante y actor Jared Leto. 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret' es el título del reportaje en el que hasta diez mujeres hablan en contra del ganador del Oscar y vocalista de Thirty Seconds to Mars.

La pieza narra diversos tipos de abusos supuestamente cometidos entre en el año 2002 y 2016. El más relevante, el de una chica que afirma que Leto le asaltó sexualmente en el baño de un motel cuando ella tenía 17 años y él era mayor.

Otra denunciante desvela que Leto le amenazó con violencia sexual cuando ella tenía 19 años después de encontrarse con él en solitario en un hotel. Por otro lado, una de las mujeres afirma que mantuvo relaciones con él en el Estado de California cuando ella tenía 17 años, cuando la ley californiana las calificaba de violación a un menor. Esa misma mujer asegura que le preguntó al propio Leto si no habría algún problema de consentimiento, y él despejó cualquier problema.

Una de las mujeres que ha acusado a Jared Leto en el documental de BBC

Una cuarta mujer dijo que, cuando ella tenía 16 años, Leto le realizaba llamadas sexuales explícitas en las que, en algunas ocasiones, le emplazaba a tener relaciones con ella. Posteriormente, asegura que le llegó un NDA para mantener la relación en secreto, pero que se negó a firmarlo.

Son los cuatro testimonios más relevantes del documental, que añade otros casos menores de mujeres que recibieron llamadas "extrañas y a menudo sexuales" de Leto o el de una mujer que declara que, cuando ella tenía 14 años, Leto le hizo un comentario inapropiado sobre sus pechos durante una firma de autógrafos y le pidió a un guardia de seguridad que la llevara al backstage.

La BBC asegura haber corroborado los testimonios

En el documental, la cadena confirma haber comprobado los testimonios de las mujeres con amigos y familiares a los que se les comentó en su momento. También tuvo acceso al NDA que Leto mandó a una de las jóvenes.

El programa se completa con declaraciones de empleados que han trabajado con Leto y su banda que califican de "incómodo" el comportamiento de la estrella con alguna de sus fans, especialmente las adolescentes.

No es la primera vez que Leto es acusado de este tipo de comportamientos. Hace justo un año, el Air Mail publicó un reportaje con acusaciones similares de hasta nueve mujeres, distintas a las actuales, que fue categóricamente desmentido por los representantes del actor.

Las "aventuras" de Jared Leto parece que eran además vox populi en el sector, ya que en 2018 el actor Dylan Sprouse publicó un tweet "Oye, Jared Leto, ahora que ya te has deslizado por los mensajes privados (DM) de todas las modelos de entre 18 y 25 años, ¿qué porcentaje de éxito dirías que has tenido?". A lo que el cineasta y director de DC James Gunn replicó "¿Empieza por las de 18 años en internet?".

Ni el actor ni su representante se han pronunciado todavía sobre este nuevo documental.