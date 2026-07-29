Por Fidel Conejero |

'El perro andaluz by Manu Sánchez' despedirá este jueves 30 de julio su primera temporada con una entrega muy especial. El programa de La 1, que regresará en septiembre, recibirá a Lolita y Santiago Segura y será el escenario elegido por RTVE para desvelar, en exclusiva, quién representará a España en Eurovisión Junior 2026.

La actriz y cantante Lolita Flores será la primera invitada de la noche y repasará junto a Manu Sánchez algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, además de participar en secciones como el "Confesionario" o "El perro verde", que contará con un homenaje del programa al periodista Jesús Quintero. La música correrá a cargo de María Peláe, quien regresará al formato con una actuación marcada por un alegato a favor de la libertad de expresión.

Manu Sánchez y María Galiana en 'El perro andaluz'

Un final de temporada con una gran exclusiva y una audiencia al alza

El siguiente invitado será, que conversará con el presentador sobre cine, actualidad y algunos de los episodios más destacados de su carrera. Tampoco faltarácon una nueva entrega de "", ni las habituales secciones del formato, antes de que el programa anuncie por primera vez la identidad del representante español en, cuya próxima edición se celebrará el

El espacio se despedirá temporalmente tras completar una primera temporada que ha ido creciendo con el paso de las semanas. En sus siete emisiones, excluyendo las reposiciones, 'El perro andaluz' registra una media del 16,3% de cuota de pantalla y 1.124.000 espectadores, cifras que lo sitúan entre las grandes apuestas del verano de La 1.

Además, el formato ha sido uno de los que mejor ha aprovechado el arrastre de los partidos del Mundial de fútbol. Sus emisiones posteriores a los encuentros firmaron los mejores resultados de la temporada, alcanzando un máximo de 1.745.000 seguidores y un 22,5% de cuota el pasado 2 de julio. La entrega de la semana pasada volvió a confirmar su fortaleza al liderar su franja con un 12,6% y 896.000 televidentes, mejorando incluso una décima el resultado obtenido siete días antes.