'Outer Banks': primeras imágenes y fecha de estreno de la quinta y última temporada

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Ha llegado el momento de despedirse de los pogues. Netflix ha publicado el primer teaser y la fecha de estreno de la quinta y última temporada de 'Outer Banks', que se estrenará el próximo 20 de agosto, y constará de 10 episodios de una hora.

Como era de esperar, la temporada estará marcada por la venganza a la muerte de JJ, que perdió la vida trágicamente en Marruecos. La sinopsis oficial asegura que el grupo sigue "lejos de casa y llorando la muerte del corazón de su grupo, han perdido la Corona Azul y siguen enfrentándose a una serie de amenazas conocidas".

"Con Chandler Groff aún en libertad, Dalia y los Corsarios acercándose, y los Kooks asegurándose de que los Pogues no tengan un hogar al que regresar, John B, Sarah, Kiara, Pope y Cleo deberán confiar en su instinto de supervivencia (y en una incómoda alianza con Rafe) para evitar desmoronarse definitivamente. Su misión es ahora una carrera desesperada por recuperar su futuro y conquistar por fin la libertad que llevan persiguiendo desde el principio. Son los Pogues contra el mundo mientras buscan vengar a su mejor amigo y llevarlo todo de vuelta a casa… por última vez".

Convertida en una de las series más populares de Netflix, la quinta temporada de 'Outer Banks' contará con el regreso de todas las caras conocidas, salvo Rudy Pankow por motivos obvios. Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, J.D., Carlacia Grant y Drew Starkey volverán a ponerse una vez más en la piel de John B, Kiara, Sarah, Pope, Cleo y Rafe.