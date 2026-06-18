Muere la actriz turca Ece Irtem, de 'Pecado Original', a los 35 años

Por Fidel Conejero |

El mundo de la interpretación turca está de luto por la muerte de Ece Irtem. La actriz, conocida por el público español por sus papeles en ficciones como 'Pecado original', 'Amor sin límite' y 'Mundos opuestos', ha fallecido a los 35 años en su domicilio de Estambul.

La noticia ha sido confirmada por su abogado, Uğur Gökkoyun, mediante un comunicado en el que explica que el fallecimiento se produjo este lunes mientras la intérprete se encontraba en casa junto a su madre. Según las primeras evaluaciones realizadas tras el suceso, todo apunta a que podría haber sufrido un ataque al corazón. Sin embargo, las circunstancias exactas de la muerte no se conocerán hasta que se haga público el informe de la autopsia.

El fallecimiento de Irtem ha causado una gran conmoción entre los seguidores de las series turcas, especialmente en España, donde varios de sus trabajos han sido emitidos durante los últimos años tanto en cadenas generalistas como temáticas. Su participación en 'Pecado original', una de las ficciones turcas de mayor éxito en Antena 3, contribuyó a aumentar su popularidad entre los espectadores españoles, que también pudieron verla en producciones como 'Amor sin límite', emitida por Nova, o 'Mundos opuestos', ofrecida por Divinity.

La actriz inició suy fue construyendo una trayectoria estable dentro de la. Durante más de una década participó enpara televisión y plataformas, consolidándose como uno de los rostros habituales de la ficción de su país.

Can Yaman se despide de Ece Irtem

Can Yaman se despide de Ece Irtem

La muerte de Ece Irtem ha generado numerosas muestras de cariño en redes sociales. Entre las más destacadas se encuentra la de Can Yaman, uno de los actores turcos más populares a nivel internacional y con quien coincidió en la serie 'El hombre equivocado', emitida en España por Nova. El intérprete compartió una fotografía junto a ella en sus historias de Instagram acompañada únicamente por un corazón roto.

Además de su trabajo en televisión, Irtem también desarrolló proyectos en cine. Uno de los más recientes fue su participación en la película de Netflix '10 días de un hombre curioso', estrenada en 2024. La actriz, que se encontraba en uno de sus mejores momentos profesionales, mantenía una presencia habitual en redes sociales. Apenas unos días antes de su fallecimiento había compartido imágenes de un viaje a Tailandia con sus seguidores.