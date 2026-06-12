Por Fidel Conejero |

La finalización de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, culminada coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, ha dejado una curiosa circunstancia en el ámbito audiovisual. La televisión encargada de documentar todo el proceso no ha sido una cadena española, sino la japonesa NHK.

Según desvela en exclusiva Deadline, la corporación pública nipona ha sido la única televisión que ha contado con acceso para registrar íntegramente la construcción de la torre principal de la basílica barcelonesa, cuya finalización fue celebrada hace apenas unos días en un acto que contó con la presencia del papa León XIV.

La relación entre Japón y la Sagrada Familia viene de lejos. El escultor japonés Etsuro Sotoo, una de las figuras más relevantes en el desarrollo contemporáneo del templo, ha participado durante décadas en distintos aspectos artísticos y decorativos del proyecto. Este vínculo también ha propiciado el interés de NHK por seguir la evolución de una construcción considerada una de las obras arquitectónicas más importantes del mundo.

El responsable del proyecto,, lleva siguiendo la. Durante estos años ha documentado algunos de los hitos más importantes de las obras, entre ellos la finalización de lao la culminación de la

Momento de la construcción de la Torre de Jesús (NHK)

La Torre de Jesús ha supuesto el mayor reto para el equipo japonés

Ahora, la culminación de la Torre de Jesús ha supuesto el mayor reto para el equipo japonés. Para captar algunas de las maniobras más complejas, como la colocación de los elementos de la cruz situada en la parte superior de la torre, se utilizaron teleobjetivos de gran alcance, cámaras compactas instaladas en zonas de difícil acceso e incluso dispositivos de grabación de 360 grados colocados en grúas de obra.

"Cuando visité la Sagrada Familia por primera vez con 21 años, solo estaba terminada la Fachada del Nacimiento. Sentí que era casi un ser vivo, creciendo por voluntad propia", explica Hoshino en declaraciones recogidas por el citado medio.

El resultado de este trabajo verá la luz en forma de dos documentales que se emitirán en Japón, el primero durante este mes de junio y el segundo coincidiendo con las próximas navidades. Además, NHK estudia distribuir una versión internacional del proyecto en el mercado audiovisual global.

Para la cadena japonesa, el objetivo ha sido mostrar no solo el avance arquitectónico de la obra, sino también el mensaje de paz y esperanza que Gaudí quiso transmitir a través de la Sagrada Familia, un proyecto iniciado en 1882 y que continúa acercándose, poco a poco, a su finalización.