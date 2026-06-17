El partido entre Francia y Senegal del Mundial supera los 3 millones y el 27% en La 1

Audiencias Martes 16 de Junio de 2026
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Nueva jornada marcada por el Mundial de Fútbol 2026. El encuentro entre Francia y Senegal destaca en La 1 al congregar a más de 3,3 millones de seguidores y firmar un 27,6%, un resultado que impacta especialmente en las ofertas del access prime time.
Pese a ello, la visita de Zendaya y Tom Holland a 'El hormiguero' aguanta el tipo en Antena 3. El formato cede apenas tres décimas respecto al martes anterior y registra un 12,3%, además de reunir a 1,5 millones de espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' conserva la tercera posición de la franja con un 7,8%, aunque pierde 2,3 puntos en una semana.
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Por detrás queda 'First Dates', que baja hasta un 6,3%, se deja casi tres puntos y cae por debajo del millón de seguidores. También retrocede 'El intermedio', que pierde dos puntos en siete días y firma un 5,2%. En La 2, 'Cifras y letras' anota un 4,4%, alrededor de dos puntos menos de lo habitual.
Ya en prime time, 'La revuelta' no consigue aprovechar el arrastre del fútbol y se queda en 985.000 seguidores y un 11,8%. En Antena 3, 'En tierra lejana' lidera en share con un 12,9% y congrega a 833.000 televidentes, tras crecer medio punto en una semana. Además, supera a 'El debate de las tentaciones', que obtiene un 11,6% en Telecinco. En Cuatro, 'Código 10' mantiene exactamente el mismo dato que hace una semana, mientras que en laSexta 'Cara al show' mejora un punto y alcanza un 4,8%.
Prime time
Fútbol: Copa Mundial 3.322.000 27,6%
La Revuelta 985.000 11,8%
Trivial Pursuit393.000 3,6%
Cifras y Letras562.000 4,4%
Versión española presentación 191.000 2,1%
Versión española 260.000 2,4%
El Hormiguero 1.533.000 12,3%
En Tierra Lejana833.000 12,9%
First Dates370.000 3,4%
Horizonte978.000 7,8%
Código 10519.000 8,5%
First Dates794.000 6,3%
El Debate de las Tentaciones706.000 11,6%
La Sexta Clave333.000 3,4%
El Intermedio661.000 5,2%
Cara al Show con Marc Giro364.000 4,8%
Late night
- El refrito de 'Al cielo con ella' anota un aceptable 6,4% en el late night de La 1
- 'En tierra lejana' sube ocho décimas en Antena 3
Al Cielo con Ella228.000 6,4%
Estudio Estadio: Mundial123.000 6,8%
Versión española coloquio 92.000 1,4%
Cine 42.000 1,5%
En Tierra Lejana212.000 8,0%
Sportium Game Show83.000 4,8%
En el Punto de Mira 140.000 7,3%
Gran Madrid Show124.000 6,3%
Cara al Show con Marc Giro63.000 2,2%
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' destaca en la sobremesa de Antena 3 aunque cede siete décimas
- 'La promesa' sube 1,6 puntos respecto al pasado lunes
Teledeporte: Directo al Mundial1.169.000 12,4%
Directo al Grano932.000 11,1%
Valle Salvaje754.000 10,3%
La Promesa948.000 13,6%
Malas Lenguas791.000 11,2%
Camino a NY591.000 7,9%
FIFA World Cup 20262.965.000 25,8%
Saber y Ganar648.000 7,0%
Grandes Documentales366.000 4,5%
Campos de Batalla Naturales 369.000 4,4%
Diarios de Yellowstone 358.000 4,7%
Malas Lenguas485.000 6,8%
Sukha138.000 2,0%
Jeopardy221.000 2,7%
Sueños de Libertad1.287.000 14,7%
Y Ahora Sonsoles719.000 9,9%
Pasapalabra1.478.000 18,7%
Todo es Mentira591.000 7,2%
Lo Sabe, No lo Sabe368.000 5,3%
El Tiempo Justo699.000 8,6%
El Diario de Jorge614.000 8,8%
¡Allá Tú!741.000 9,6%
Zapeando457.000 5,3%
Más Vale Tarde383.000 5,3%
Mañana
- Lluís Guilera se estrena en 'La hora de La 1' mejorando 1,6 puntos en una semana
- 'Espejo público' sube dos décimas en siete días
- 'El programa de Ana Rosa' aumenta dos puntos respecto al martes anterior
La Hora de La 1348.000 18,5%
Entrevista 339.000 18,6%
Entrevista 398.000 18,7%
Mañaneros 360468.000 15,2%
Mañaneros 360914.000 10,9%
Pueblo de Dios 7.000 0,8%
Arqueomania 8.000 0,6%
Un Año Salvaje en la Tierra 24.000 1,4%
Agrosfera30.000 1,6%
Aquí Hay Trabajo43.000 2,2%
La Aventura del Saber43.000 2,0%
Zoom Tendencias40.000 1,8%
Las Recetas de Julie 52.000 2,2%
El Western de la 2 58.000 1,8%
El Cazador127.000 2,0%
El Cazador267.000 2,9%
Espejo Público313.000 12,8%
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano 806.000 16,2%
La Ruleta de la Suerte1.579.000 20,7%
Love Shopping TV8.000 0,9%
¡Toma Salami! 12.000 1,0%
Alerta Cobra 15.000 0,9%
Alerta Cobra 14.000 0,8%
Alerta Cobra 32.000 1,6%
En Boca de Todos283.000 9,2%
La Mirada Crítica180.000 10,0%
El Programa de AR279.000 12,8%
Vamos a Ver369.000 11,0%
El Precio Justo584.000 8,4%
Aruser@s el Humorning191.000 13,3%
Aruser@s270.000 13,3%
Al Rojo Vivo272.000 7,3%
Informativos
'Antena 3 Noticias 1' vuelve a dominar la sobremesa del martes con un 23,2%, aunque retrocede 0,5 puntos respecto al mismo día de la semana pasada, cuando rozó el 23,7%. El descenso más llamativo de la franja es el de 'Antena 3 Noticias 2', que pierde 2,2 puntos y cae del 18,0% al 15,8%, su peor registro reciente en esa edición. En el lado contrario, 'laSexta Noticias 14h' también afloja, bajando 1,2 puntos hasta el 8,4%, mientras 'Telediario 1' cede medio punto y se queda en el 12,8%. Solo 'Noticias Cuatro 1' aguanta sin variación significativa en términos de share.
En la noche, sin el 'Telediario 2' debido al partido del Mundial, el panorama es igualmente a la baja para casi todos. 'Antena 3 Noticias 2' ya acusó el desgaste en sobremesa y su edición nocturna confirma la tendencia. 'Informativos Telecinco 21:00' pierde 0,7 puntos respecto al martes anterior y se queda en un discreto 6,7%. 'laSexta Noticias 20h' también retrocede ligeramente, de 7,4% a 7,2%, sin grandes alarmas pero sin remontada. El único dato que se mantiene estable es 'Noticias Cuatro 2', que repite el 6,0% exacto de hace siete días.
Informativo Territorial 1867.000 13,2%
Telediario 11.207.000 12,8%
Noticias de la Mañana259.000 14,7%
Antena 3 Noticias 12.197.000 23,2%
Antena 3 Noticias 21.664.000 15,8%
Noticias Cuatro 1554.000 7,5%
El Desmarque Cuatro 1369.000 3,9%
Noticias Cuatro 2450.000 6,0%
El Matinal109.000 9,4%
Informativos Telecinco 15:00812.000 8,6%
Informativos Telecinco 21:00688.000 6,7%
laSexta Noticias 14h717.000 8,4%
laSexta Noticias: Jugones501.000 5,3%
laSexta Noticias 20h545.000 7,2%