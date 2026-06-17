El partido entre Francia y Senegal del Mundial supera los 3 millones y el 27% en La 1

Por Redacción |

Nueva jornada marcada por el Mundial de Fútbol 2026. El encuentro entre Francia y Senegal destaca en La 1 al congregar a más de 3,3 millones de seguidores y firmar un 27,6%, un resultado que impacta especialmente en las ofertas del access prime time.

Pese a ello, la visita de Zendaya y Tom Holland a 'El hormiguero' aguanta el tipo en Antena 3. El formato cede apenas tres décimas respecto al martes anterior y registra un 12,3%, además de reunir a 1,5 millones de espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' conserva la tercera posición de la franja con un 7,8%, aunque pierde 2,3 puntos en una semana.

Por detrás queda 'First Dates', que baja hasta un 6,3%, se deja casi tres puntos y cae por debajo del millón de seguidores. También retrocede 'El intermedio', que pierde dos puntos en siete días y firma un 5,2%. En La 2, 'Cifras y letras' anota un 4,4%, alrededor de dos puntos menos de lo habitual.

Ya en prime time, 'La revuelta' no consigue aprovechar el arrastre del fútbol y se queda en 985.000 seguidores y un 11,8%. En Antena 3, 'En tierra lejana' lidera en share con un 12,9% y congrega a 833.000 televidentes, tras crecer medio punto en una semana. Además, supera a 'El debate de las tentaciones', que obtiene un 11,6% en Telecinco. En Cuatro, 'Código 10' mantiene exactamente el mismo dato que hace una semana, mientras que en laSexta 'Cara al show' mejora un punto y alcanza un 4,8%.

Zendaya y Tom Holland en 'El hormiguero'

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial Francia-Senegal: previa 3.322.000 27,6% La Revuelta Kubalita & Quilla-María José Llergo 985.000 11,8%

La 2

Trivial Pursuit393.000 3,6% Cifras y Letras562.000 4,4% Versión española presentación Entre la vida y la muerte 191.000 2,1% Versión española Entre la vida y la muerte 260.000 2,4%

Antena 3

El Hormiguero Zendaya y Tom Holland 1.533.000 12,3% En Tierra Lejana833.000 12,9%

Cuatro

First Dates370.000 3,4% Horizonte978.000 7,8% Código 10519.000 8,5%

Telecinco

First Dates794.000 6,3% El Debate de las Tentaciones706.000 11,6%

laSexta

La Sexta Clave333.000 3,4% El Intermedio661.000 5,2% Cara al Show con Marc Giro364.000 4,8%

Clint Eastwood y Ed Harris en "Poder absoluto"

Late night

El refrito de 'Al cielo con ella' anota un aceptable 6,4% en el late night de La 1

'En tierra lejana' sube ocho décimas en Antena 3

La 1

Al Cielo con Ella228.000 6,4% Estudio Estadio: Mundial123.000 6,8%

La 2

Versión española coloquio Entre la vida y la muerte 92.000 1,4% Cine Poder Absoluto 42.000 1,5%

Antena 3

En Tierra Lejana212.000 8,0% Sportium Game Show83.000 4,8%

Cuatro

En el Punto de Mira El Pelotazo de las Bodas 140.000 7,3%

Telecinco

Gran Madrid Show124.000 6,3%

laSexta

Cara al Show con Marc Giro63.000 2,2%

Lope y Vera en una escena de 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' destaca en la sobremesa de Antena 3 aunque cede siete décimas

'La promesa' sube 1,6 puntos respecto al pasado lunes

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.169.000 12,4% Directo al Grano932.000 11,1% Valle Salvaje754.000 10,3% La Promesa948.000 13,6% Malas Lenguas791.000 11,2% Camino a NY591.000 7,9% FIFA World Cup 20262.965.000 25,8%

La 2

Saber y Ganar648.000 7,0% Grandes Documentales366.000 4,5% Campos de Batalla Naturales Al Rojo Vivo 369.000 4,4% Diarios de Yellowstone Verano 358.000 4,7% Malas Lenguas485.000 6,8% Sukha138.000 2,0% Jeopardy221.000 2,7%

Antena 3

Sueños de Libertad1.287.000 14,7% Y Ahora Sonsoles719.000 9,9% Pasapalabra1.478.000 18,7%

Cuatro

Todo es Mentira591.000 7,2% Lo Sabe, No lo Sabe368.000 5,3%

Telecinco

El Tiempo Justo699.000 8,6% El Diario de Jorge614.000 8,8% ¡Allá Tú!741.000 9,6%

laSexta

Zapeando457.000 5,3% Más Vale Tarde383.000 5,3%

Mañana

La 1

La Hora de La 1348.000 18,5% Entrevista Ernest Urtasun 339.000 18,6% Entrevista Ione Belarra 398.000 18,7% Mañaneros 360468.000 15,2% Mañaneros 360914.000 10,9%

La 2

Pueblo de Dios Segovia: Iglesia de Piedras Vivas 7.000 0,8% Arqueomania Cuaderno de Campo: Atapuerca y Orce 8.000 0,6% Un Año Salvaje en la Tierra Noviembre y Diciembre: se Cierra el Círculo 24.000 1,4% Agrosfera30.000 1,6% Aquí Hay Trabajo43.000 2,2% La Aventura del Saber43.000 2,0% Zoom Tendencias40.000 1,8% Las Recetas de Julie A la Mesa de Montaigne 52.000 2,2% El Western de la 2 Dos Veces Judas 58.000 1,8% El Cazador127.000 2,0% El Cazador267.000 2,9%

Antena 3

Espejo Público313.000 12,8% Cocina Abierta de Karlos Arguiñano Gazpacho a la Antigua 806.000 16,2% La Ruleta de la Suerte1.579.000 20,7%

Cuatro

Love Shopping TV8.000 0,9% ¡Toma Salami! Señoras que... 12.000 1,0% Alerta Cobra Por su Cuenta y Riesgo 15.000 0,9% Alerta Cobra Vendetta 14.000 0,8% Alerta Cobra Vendetta (2 parte) 32.000 1,6% En Boca de Todos283.000 9,2%

Telecinco

La Mirada Crítica180.000 10,0% El Programa de AR279.000 12,8% Vamos a Ver369.000 11,0% El Precio Justo584.000 8,4%

laSexta

Aruser@s el Humorning191.000 13,3% Aruser@s270.000 13,3% Al Rojo Vivo272.000 7,3%

Informativos

'Antena 3 Noticias 1' vuelve a dominar la sobremesa del martes con un 23,2%, aunque retrocede 0,5 puntos respecto al mismo día de la semana pasada, cuando rozó el 23,7%. El descenso más llamativo de la franja es el de 'Antena 3 Noticias 2', que pierde 2,2 puntos y cae del 18,0% al 15,8%, su peor registro reciente en esa edición. En el lado contrario, 'laSexta Noticias 14h' también afloja, bajando 1,2 puntos hasta el 8,4%, mientras 'Telediario 1' cede medio punto y se queda en el 12,8%. Solo 'Noticias Cuatro 1' aguanta sin variación significativa en términos de share.

En la noche, sin el 'Telediario 2' debido al partido del Mundial, el panorama es igualmente a la baja para casi todos. 'Antena 3 Noticias 2' ya acusó el desgaste en sobremesa y su edición nocturna confirma la tendencia. 'Informativos Telecinco 21:00' pierde 0,7 puntos respecto al martes anterior y se queda en un discreto 6,7%. 'laSexta Noticias 20h' también retrocede ligeramente, de 7,4% a 7,2%, sin grandes alarmas pero sin remontada. El único dato que se mantiene estable es 'Noticias Cuatro 2', que repite el 6,0% exacto de hace siete días.

La 1

Informativo Territorial 1867.000 13,2% Telediario 11.207.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la Mañana259.000 14,7% Antena 3 Noticias 12.197.000 23,2% Antena 3 Noticias 21.664.000 15,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1554.000 7,5% El Desmarque Cuatro 1369.000 3,9% Noticias Cuatro 2450.000 6,0%

Telecinco

El Matinal109.000 9,4% Informativos Telecinco 15:00812.000 8,6% Informativos Telecinco 21:00688.000 6,7%

laSexta

laSexta Noticias 14h717.000 8,4% laSexta Noticias: Jugones501.000 5,3% laSexta Noticias 20h545.000 7,2%

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