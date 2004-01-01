Pantomima Full ('Entrepreneurs'): "Tras tantos sketches, ha sido una gozada poder escribir 20 páginas"

Publicado: Jueves 23 Octubre 2025 10:59 (hace 4 horas)|
Entrepreneurs
2025 - Act
España 1 temporada 10 capítulos
Comedia
Titulares de Rober Bodegas
- "Ha sido guay contar más de esa gente que cuando hacíamos los vídeos pensábamos que podían estar cinco minutos más"
- "No hacemos snuff movies, así que Disney quería una serie lo más Pantomima posible"
- "No ha habido ninguna pega a nivel creativo"
- "Todas las preguntas venían a nosotros y a veces te ves un poco superado"
- "Ha molado poder opinar, a veces incluso sin saber"
- "Para que una serie salga bien tiene que haber un equilibrio entre muchas cosas"
- "Una mala localización o un mal vestuario podrían haber jodido la serie"
- "Álex de la Iglesia dijo desde el principio que él proponía, pero que era nuestra serie"
- "Victoria Martín es una de las mejores cómicas"
- "Queríamos seguir el modelo americano de tener una mezcla de cómicos y actores"
- "Conocíamos el lado más chanante de Aníbal Gómez, pero nos ha encantado como actor"
- "Pensábamos que Aura Garrido diría que no porque hace cosas muy serias"
Titulares de Alberto Casado
- "Tras tanto tiempo haciendo sketches, ha sido una gozada poder escribir 20 páginas"
- "A nivel creativo pensaba que iba a ser más creativo pasar de internet a una gran plataforma"
- "Ha sido muy fácil, todo entraba"
- "Como falles en una cosa, ya está todo mal"
- "Escribiendo la serie, teníamos todo el rato a Victoria Martín en la cabeza"
- "Creíamos que no podríamos contar con muchos actores conocidos porque era una serie pequeña"