FormulaTV
Última hora Maribel Vilaplana ya tiene fecha para declarar ante el juzgado de la DANA

ENTREVISTA

Pantomima Full ('Entrepreneurs'): "Tras tantos sketches, ha sido una gozada poder escribir 20 páginas"

Los cómicos Rober Bodegas y Alberto Casado se estrenan como showrunners en esta comedia, que se estrena el 23 de octubre en Disney+.

5.367

Alejandro RoderaPublicado: Jueves 23 Octubre 2025 10:59 (hace 4 horas)

Serie relacionada

Entrepreneurs

Entrepreneurs

2025 - Act

España 1 temporada 10 capítulos

Comedia

Titulares de Rober Bodegas

  • "Ha sido guay contar más de esa gente que cuando hacíamos los vídeos pensábamos que podían estar cinco minutos más"
  • "No hacemos snuff movies, así que Disney quería una serie lo más Pantomima posible"
  • "No ha habido ninguna pega a nivel creativo"
  • "Todas las preguntas venían a nosotros y a veces te ves un poco superado"
  • "Ha molado poder opinar, a veces incluso sin saber"
  • "Para que una serie salga bien tiene que haber un equilibrio entre muchas cosas"
  • "Una mala localización o un mal vestuario podrían haber jodido la serie"
  • "Álex de la Iglesia dijo desde el principio que él proponía, pero que era nuestra serie"
  • "Victoria Martín es una de las mejores cómicas"
  • "Queríamos seguir el modelo americano de tener una mezcla de cómicos y actores"
  • "Conocíamos el lado más chanante de Aníbal Gómez, pero nos ha encantado como actor"
  • "Pensábamos que Aura Garrido diría que no porque hace cosas muy serias"

Titulares de Alberto Casado

  • "Tras tanto tiempo haciendo sketches, ha sido una gozada poder escribir 20 páginas"
  • "A nivel creativo pensaba que iba a ser más creativo pasar de internet a una gran plataforma"
  • "Ha sido muy fácil, todo entraba"
  • "Como falles en una cosa, ya está todo mal"
  • "Escribiendo la serie, teníamos todo el rato a Victoria Martín en la cabeza"
  • "Creíamos que no podríamos contar con muchos actores conocidos porque era una serie pequeña"

