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APARICIÓN SORPRESA

Pedro Sánchez aparece por sorpresa en el 20º aniversario de 'El intermedio' para felicitar a Wyoming

El programa de actualidad de laSexta emitió una entrega especial para celebrar sus dos décadas en el aire.

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AtresmediaPublicado: Viernes 17 Abril 2026 12:50 (hace 3 horas)

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El intermedio

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2006 - Act

España

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'El intermedio' celebró el 16 de abril un hito poco frecuente en la televisión: su vigésimo aniversario en laSexta, que se convirtió en todo un evento, con un gran programa especial en el que participaron artistas y personajes históricos del formato de El Gran Wyoming. Uno de ellos fue Pedro Sánchez, que no se quiso perder la fiesta y envió un vídeo para felicitar al espacio de Atresmedia.

En la pieza, Sánchez aparece con los ya icónicos tirantes que el presentador de 'El intermedio' luce cada noche en directo. "Aquí, el que marca tendencia eres tú. Y como ves, yo te sigo. Estaré atento a tus próximo looks a ver con qué nos sorprendes y cómo te puedo copiar", bromeó el presidente del Gobierno. "Ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años de 'El intermedio'. Tú en la tele y yo en la Moncloa", concluyó Pedro Sánchez.

Con esta intervención, 'El intermedio' puso el broche de oro a un programa especial en directo que se emitió desde el teatro Florida Retiro. Durante la noche, fueron varios los artistas que pasaron por el escenario del programa, como Ana Belén, Víctor Manuel o Kiko Veneno. Con un 10,2% y 1.128.000 espectadores, el especial ha anotado el mejor dato del programa en cuatro años y logró posicionarse por delante de las ofertas de La 1, Telecinco y Cuatro en esa misma franja.

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