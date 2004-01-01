Primeras imágenes del regreso de Mike Flanagan con la adaptación de 'Carrie' de Stephen King

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Mike Flanagan vuelve a la televisión estrenado su contrato de exclusividad con Prime Video tras varios al frente del terror en Netflix. La primera incursion del aclamado creador es nada menos que un remake de la popular novela de Stephen King, 'Carrie', que llegará justo a tiempo para Halloween, el 7 de octubre.

La joven Summer H. Howell interpreta en esta ocasión a Carrie White, una pequeña que ha pasado toda su vida recluida en casa, ante la atenta mirada de su madre, ultrareligiosa y controladora. Ahora, tras la inesperada muerte de su padre, Carrie vuelve a ver la luz del día y comienza a asistir al instituto.

Allí, como la nueva, comienza a sufrir el bullying y la persecución de alguno de sus nuevos compañeros. Sin embargo, Carrie empieza a desarrollar unos misteriosos poderes telequinéticos con los que acabará ejecutando la venganza de los que se ríen de ella.

Además de Summer H. Howell, el reparto se completa con Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah, Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder y Matthew Lillard. La serie limitada consta de 8 episodios de una hora aproximadamente.