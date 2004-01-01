FormulaTV
Conectar
Audiencias El 'Grand Prix' lidera la noche con un 16% y Paul Newman da la sorpresa en La 2

EN PRIME VIDEO

Primeras imágenes del regreso de Mike Flanagan con la adaptación de 'Carrie' de Stephen King

Mike Flanagan regresa a la televisión con 'Carrie', su primer proyecto bajo contrato exclusivo con Prime Video. La adaptación del clásico de Stephen King, en 8 episodios de una hora, llega justo antes de Halloween.

59

Publicado: Martes 28 Julio 2026 12:21 (hace 22 minutos)

Serie relacionada

Carrie

Carrie

Carrie

2026 - Act

Canadá 1 temporada 8 capítulos

DramaTerror

Mike Flanagan vuelve a la televisión estrenado su contrato de exclusividad con Prime Video tras varios al frente del terror en Netflix. La primera incursion del aclamado creador es nada menos que un remake de la popular novela de Stephen King, 'Carrie', que llegará justo a tiempo para Halloween, el 7 de octubre.

La joven Summer H. Howell interpreta en esta ocasión a Carrie White, una  pequeña que ha pasado toda su vida recluida en casa, ante la atenta mirada de su madre, ultrareligiosa y controladora. Ahora, tras la inesperada muerte de su padre, Carrie vuelve a ver la luz del día y comienza a asistir al instituto.

Allí, como la nueva, comienza a sufrir el bullying y la persecución de alguno de sus nuevos compañeros. Sin embargo, Carrie empieza a desarrollar unos misteriosos poderes telequinéticos con los que acabará ejecutando la venganza de los que se ríen de ella.

Además de Summer H. Howell, el reparto se completa con Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah, Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder y Matthew Lillard. La serie limitada consta de 8 episodios de una hora aproximadamente.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas