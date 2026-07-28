Las telenovelas de Nova recuperan el podio de las TDT con 'Cuidado con el ángel' al frente

Por Redacción |

Nova firma un pleno al situar tres de sus telenovelas en lo más alto del ranking diario. 'Cuidado con el ángel' lidera la jornada con un 3,4% de cuota de pantalla y 272.000 espectadores, mientras que 'Mañana es para siempre' ocupa la segunda posición con un 3,6% y 256.000 personas de audiencia media. Cierra el podio 'Cuento de una noche', que reúne también a 256.000 fieles y marca un 2,7%.

Fuera de Nova, el mejor resultado corresponde a 'Bright Minds' en Atreseries, que alcanza un 2,6% y congrega a 254.000 seguidores. El top 5 lo completa 'Abismo de pasión', con un 3,1% de cuota y una media de 248.000 televidentes.

En el cómputo diario, Nova vuelve a imponerse con un 2,4% de cuota de pantalla. FDF y Neox comparten la segunda plaza con un 2,1%, seguidas de BeMad, que registra un 2%. Cierran la clasificación Energy y TRECE, ambas con un 1,9%.