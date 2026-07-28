Las telenovelas de Nova recuperan el podio de las TDT con 'Cuidado con el ángel' al frente

Nova firma un pleno al situar tres de sus telenovelas en lo más alto del ranking diario. 'Cuidado con el ángel' lidera la jornada con un 3,4% de cuota de pantalla y 272.000 espectadores, mientras que 'Mañana es para siempre' ocupa la segunda posición con un 3,6% y 256.000 personas de audiencia media. Cierra el podio 'Cuento de una noche', que reúne también a 256.000 fieles y marca un 2,7%.
Fuera de Nova, el mejor resultado corresponde a 'Bright Minds' en Atreseries, que alcanza un 2,6% y congrega a 254.000 seguidores. El top 5 lo completa 'Abismo de pasión', con un 3,1% de cuota y una media de 248.000 televidentes.
En el cómputo diario, Nova vuelve a imponerse con un 2,4% de cuota de pantalla. FDF y Neox comparten la segunda plaza con un 2,1%, seguidas de BeMad, que registra un 2%. Cierran la clasificación Energy y TRECE, ambas con un 1,9%.
Ranking cadenas TDT Lunes, 27 de Julio de 2026
2,4%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,4%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuidado con el angel
16:34
17:50
272.000
3,4%
Mañana es para siempre
17:50
20:01
256.000
3,6%
Cuento de una noche
21:45
23:16
256.000
2,7%
Bright minds El sacrificio del alfil
22:12
23:15
254.000
2,6%
Abismo de pasion
20:01
21:45
248.000
3,1%
Cine western La ley de los fuertes
18:19
20:16
246.000
3,6%
Los Simpson
14:57
15:23
244.000
2,8%
Los Simpson
15:23
15:45
239.000
2,6%
Emanet
15:00
16:34
239.000
2,7%
Tu cine Clint el solitario
20:17
22:05
234.000
2,8%
Ranking Nova (2,4%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuidado con el angel
16:34
17:50
272.000
3,4%
Cuento de una noche
21:45
23:16
256.000
2,7%
Mañana es para siempre
17:50
20:01
256.000
3,6%
Abismo de pasion
20:01
21:45
248.000
3,1%
Emanet
15:00
16:34
239.000
2,7%
Ranking Neox (2,1%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:57
15:23
244.000
2,8%
Los Simpson
15:23
15:45
239.000
2,6%
Navy, investigacion criminal Via libre
22:07
22:58
213.000
2,2%
Navy, investigacion criminal Corazones ...
22:58
23:50
210.000
2,4%
The Big Bang Theory
20:23
20:55
204.000
2,7%
Ranking FDF (2,1%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ...
20:59
22:55
213.000
2,3%
La que se avecina Un referente paterno,una ...
15:33
17:18
176.000
2,1%
La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ...
17:18
19:07
158.000
2,1%
Cine The mauritanian
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25:30
143.000
2,2%
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
19:07
20:59
128.000
1,8%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Matrix
22:13
24:50
209.000
2,6%
Cine El cliente
15:31
17:46
157.000
1,9%
Cine Brick mansions(la fortaleza)
20:45
22:13
145.000
1,6%
Cine La espia
17:46
19:18
140.000
1,9%
Cine Paradise city
19:18
20:45
122.000
1,8%
Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales:evolution Mensaje en una ...
23:03
24:14
228.000
2,8%
Mentes criminales:evolution Conspiracion versus ...
22:04
23:03
190.000
1,9%
Mentes criminales Frio consuelo
24:14
25:08
186.000
3,7%
Criminal mondays
20:13
26:30
158.000
2,3%
CSI: :vegas Funhouse
16:51
17:43
156.000
2,0%
Ranking TRECE (1,9%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La ley de los fuertes
18:19
20:16
246.000
3,6%
Tu cine Clint el solitario
20:17
22:05
234.000
2,8%
Trece y cope es noticia
20:30
20:43
213.000
2,9%
Sesion doble Los diablos del mar
16:38
18:16
165.000
2,1%
El cascabel
22:05
24:30
154.000
1,8%
Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds El sacrificio del alfil
22:12
23:15
254.000
2,6%
Bright minds Inmortal
21:05
22:12
186.000
2,1%
Bright minds La viajera del tiempo
23:15
24:24
163.000
2,1%
Los misterios de murdoch Matices de gris
20:08
21:05
145.000
2,0%
Bright minds Sangre de oro
24:24
25:17
136.000
3,0%
Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
198.000
2,0%
La fiebre del oro
17:07
18:02
155.000
2,0%
La fiebre del oro
16:13
17:07
139.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
21:33
21:56
137.000
1,5%
Expedicion:archivos del pasado
15:19
16:13
125.000
1,4%
Ranking Veo7 (1,4%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias En aquella ...
21:18
22:05
155.000
1,7%
Vigilados:person of interest
22:05
22:53
154.000
1,6%
Vigilados:person of interest
22:53
23:44
137.000
1,5%
Vigilados:person of interest
23:44
24:31
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Blue bloods,familia de policias Numero ...
20:31
21:18
109.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:30
22:59
151.000
1,5%
Informativo 24h
22:00
22:30
151.000
1,5%
Informativo 24h
23:00
23:30
128.000
1,4%
Informativo 24h
24:00
24:30
116.000
1,8%
Informativo 24h
23:30
24:00
111.000
1,4%
Ranking DKiss (1,1%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Como reconocer a un psicopata
16:18
16:40
90.000
1,1%
La doctora lee:consulta virtual
25:12
25:36
88.000
2,8%
La doctora lee:los mejores momentos
24:29
25:12
85.000
1,9%
Como reconocer a un psicopata
17:06
17:32
80.000
1,0%
Yo fui asesinado Lucille gallegos
19:40
20:06
74.000
1,1%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
15:42
15:48
126.000
1,4%
Bluey
16:57
17:04
124.000
1,5%
Bluey
16:50
16:57
117.000
1,4%
Bluey
15:35
15:42
110.000
1,2%
Bluey
16:43
16:50
105.000
1,3%
Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El asombroso mundo de Gumball
15:59
16:10
181.000
2,1%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
15:48
15:59
174.000
2,0%
El asombroso mundo de Gumball
16:14
16:25
162.000
1,9%
Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:45
153.000
2,1%
Doraemon,el gato cosmico
15:10
15:21
150.000
1,7%
Ranking Squirrel (1,0%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Blanco humano 2
22:10
23:59
146.000
1,6%
Cine Los vengadores(1972)
17:15
19:04
109.000
1,5%
Cine Wanted man(se busca)
23:59
25:25
89.000
1,8%
Cine Mas alla de la ley(2019)
20:43
22:10
73.000
0,8%
Cine La muerte llega arrastrandose
19:04
20:43
67.000
1,0%
Ranking Divinity (0,8%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Med Propia voluntad
23:01
23:52
93.000
1,1%
Chicago Fire Seguir avanzando
19:36
20:17
84.000
1,3%
Chicago Fire Tirar tabiques
20:17
21:07
80.000
1,1%
Chicago Med Sesgo inherente
22:04
23:01
79.000
0,8%
Chicago Fire Lo importante no es el hockey
17:52
18:44
67.000
0,9%
Ranking Mega (España) (0,8%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ferias carnivoras
21:47
22:07
100.000
1,1%
Ferias carnivoras
22:07
22:28
77.000
0,8%
Aislados(alone)
17:40
18:44
75.000
1,0%
Ferias carnivoras
22:28
23:00
70.000
0,7%
Aislados(alone) Los cazados
15:05
17:40
70.000
0,8%
Ranking Ten (0,7%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:23
17:21
76.000
0,9%
Caso cerrado
17:21
18:19
72.000
0,9%
Caso cerrado
15:24
16:23
67.000
0,8%
Caso cerrado
18:19
19:10
65.000
0,9%
Atrapadas Jamie grachek
23:55
24:43
53.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:supercopa resumen ...
22:36
23:05
82.000
0,8%
Fifa world cup 2026
21:52
22:00
63.000
0,7%
Fútbol:supercopa resumen ...
22:06
22:36
57.000
0,6%
Conexion vintage
23:06
24:10
47.000
0,6%
Deportes 2
22:00
22:06
46.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 27 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hombres de acero
23:21
25:15
68.000
1,1%
Cine Juntos para vencer
21:37
23:21
68.000
0,7%
Cine Ojo por ojo(1968)
15:37
17:26
45.000
0,5%
Real madrid conecta
19:30
21:33
32.000
0,4%
Historia que tu hiciste La decimotercera ...
17:32
19:25
15.000
0,2%