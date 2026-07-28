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TRAS 20 AÑOS

Liborio García explica cómo fue desaparecer de la televisión: "Dejaron de llamarme y volví a lo mío"

El que fuera uno de los rostros más populares de Antena 3 ha repasado su trayectoria en 'YAS Verano', desde el éxito de 'Noche de impacto' hasta su decisión de volver a trabajar detrás de las cámaras.

Liborio García explica cómo fue desaparecer de la televisión: "Dejaron de llamarme y volví a lo mío"
©Atresmedia
Por Fidel ConejeroPublicado: Martes 28 Julio 2026 12:47 (hace 1 hora)

Los primeros pasos de Liborio García delante de las cámaras estuvieron ligados a 'En Antena', el magacín de Antena 3 donde comenzó a hacerse popular junto a Inés Ballester. A partir de ahí se convirtió en uno de los rostros habituales de la cadena, aunque el gran impulso a su carrera llegó con 'Noche de impacto', uno de los formatos más emblemáticos de la televisión de finales de los noventa y principios de los 2000.

El periodista se puso al frente del espacio en distintas etapas, compartiendo plató con rostros como Silvia Jato y Vanesa Romero. Gracias al éxito del programa, basado en impactantes imágenes de sucesos, accidentes y vídeos insólitos de todo el mundo, se consolidó como uno de los presentadores más reconocibles de aquella época.

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Sin embargo, con el paso del tiempo su presencia delante de las cámaras fue disminuyendo. Tras participar en nuevos proyectos en Antena 3, volvió a coincidir con Inés Ballester en 'Te damos la mañana', de 13TV, antes de centrarse definitivamente en su carrera detrás de las cámaras. Ahora, en su reaparición en 'YAS Verano', ha explicado cómo vivió ese cambio y por qué nunca le preocupó dejar de ser uno de los rostros más conocidos de la televisión.

"La tele es complicada. Es un devorador que muchas veces demanda rostros nuevos", ha reflexionado. Según ha explicado, con el paso del tiempo empezó a notar que las cadenas apostaban por otros perfiles. "De repente dejan de llamarte o hay menos facilidad para encajar en un programa. Las televisiones tienen sus ideas, sus rostros... Empecé a ver que no contaban tanto conmigo y decidí volver rápidamente a lo mío, a hacer televisión detrás de las cámaras", ha recordado.

Liborio García explica cómo fue desaparecer de la televisión
Liborio García explica cómo fue desaparecer de la televisión

"No me importaba dejar de ser famoso"

Lejos de vivir aquella etapa como un fracaso, García ha asegurado que siempre tuvo claro que la popularidad era pasajera. "Tienes que saber claramente que ese período en el que eres una persona popular puede dejar de ser así", ha señalado, antes de reconocer que nunca tuvo problemas para asumirlo.

Durante estos veinte años ha desarrollado su carrera en Mediapro, donde ha trabajado en la dirección de contenidos y al frente de numerosos programas, además de dedicarse a las retransmisiones de Fórmula 1, una de sus grandes pasiones. "Empecé siendo subdirector, hice edición, hice guion, acabé siendo director de varios programas... y superfeliz", ha resumido.

Aun así, el periodista ha admitido que la televisión en directo sigue teniendo un atractivo especial. "Esa magia que tiene un plató de televisión es muy difícil de explicar para quienes no la han vivido", ha confesado. No obstante, también ha dejado claro que solo volvería si apareciera un proyecto que realmente encajara con él: "Programas de corte más informativo, periodístico o de reporterismo, pues sí".

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