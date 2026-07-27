Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, avanza con una entrega en la que varios personajes deberán afrontar las consecuencias de sus últimas decisiones. Mientras algunos intentan reparar los daños provocados por los recientes acontecimientos, otros reciben noticias y descubren verdades que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.

Uno de los momentos más destacados del episodio llegará de la mano de Gabriel (Oriol Tarrasón). El empresario descubre algo completamente inesperado sobre Beatriz (Xenia Tostado), un hallazgo que podría alterar la relación entre ambos y tener importantes consecuencias en los próximos capítulos.

Por otro lado, Tasio (José Milán) vuelve a mirar hacia su pasado cuando recibe una nueva carta de Carmen (Candela Cruz). El contenido de la misiva supone un nuevo golpe para él y vuelve a poner de manifiesto que la distancia entre ambos continúa siendo difícil de salvar.

Marisol y Manuela en una escena de 'Sueños de libertad'

Marisol intenta recomponer sus relaciones

Después de los últimos acontecimientos, Marisol (Laura Rozalén) trata de pasar página. La joven se disculpa con Manuela (Pepa Aniorte), en un intento por limar asperezas y mejorar la convivencia. Sin embargo, sus emociones siguen estando a flor de piel y más adelante termina pagando su frustración con Miguel (Marco H. Medina), protagonizando un nuevo momento de tensión.

Mientras tanto, Marta (Marta Belmonte) sorprende a Fina (Alba Brunet) al hacerle una inesperada propuesta, una iniciativa que podría marcar un antes y un después en la relación entre ambas.

Además, Dorotea decide abrir su corazón y se sincera con Valentina (Ana Carlota Fernández), una conversación especialmente delicada que permitirá a madre e hija abordar asuntos que llevaban demasiado tiempo pendientes.