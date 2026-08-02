Julieta planta cara a Ciro mientras Manuel le ofrece recomprar sus acciones en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' estará marcado por el creciente enfrentamiento entre Ciro y Manuel, mientras Julieta deja claro que no está dispuesta a justificar las actitudes de su marido. Además, la desaparición de Ángela continúa sembrando la incertidumbre en La Promesa y el conflicto entre Tomasa y el servicio da un nuevo paso hacia el estallido definitivo.

Después del tenso episodio vivido entre ambos, Ciro (Juan Perales) intenta rebajar la tensión con Julieta (Vera Asunción) asegurándole que jamás le pondría la mano encima. Sin embargo, la joven no se deja convencer y le responde con una frase que refleja el deterioro de su matrimonio: el maltrato no siempre es físico. Una conversación que evidencia la profunda distancia que se ha abierto entre los dos.

Mientras tanto, Manuel (Arturo García Sancho) sigue decidido a no ceder ante las exigencias de Ciro por el manual de averías. Junto a Lorenzo (Guillermo Serrano), el joven representa un paripé para hacer creer al heredero del marquesado que sus reclamaciones son razonables y así minar su criterio. Sin embargo, Manuel no cae en la trampa y responde con firmeza: si Ciro no está satisfecho con la situación, está dispuesto a recomprarle su participación en la empresa.

María Fernández y Carlo en una escena de 'La promesa'

La desaparición de Ángela mantiene en vilo a La Promesa

En paralelo, Petra (Marga Martínez) tranquiliza a Martina (Amparo Piñero) prometiéndole que guardará silencio sobre el beso que presenció con Adriano (Ibrahim Al Shami J.), una promesa que aporta algo de calma a la joven en medio de la incertidumbre que rodea su relación.

La tensión tampoco da tregua en el servicio. Tomasa (Babeth Ripoll) vuelve a cargar contra Teresa (Andrea Del Río), pero esta vez Petra interviene para defenderla, un gesto que sorprende a todos y que provoca la indignación de la señora de Buenaventura. Al mismo tiempo, Cristóbal (Fernando Coronado) advierte a las cocineras de que Julio (Christian Mulas) está especialmente pendiente de todo lo relacionado con la verdura, por lo que deberán extremar las precauciones si no quieren ser descubiertas. Aun así, el señor de Buenaventura vuelve a quejarse ante el mayordomo y exige estar presente cuando este hable con ellas.

Por otro lado, la desaparición de Ángela (Marta Costa) sigue sin resolverse. Cristóbal llega a señalar a Máximo (Javier Lago) como posible responsable de lo ocurrido, aunque Leocadia (Isabel Serrano) descarta esa posibilidad y continúa convencida de que el duque no tiene nada que ver con el caso.

Además, Carlo (Jose Miguel Blanco) sigue sin aceptar que María Fernández (Sara Molina) rechazara la propuesta de Cristóbal para que ambos se casaran aprovechando el bautizo de Jana. El lacayo intenta acercarse de nuevo a ella y recomponer la situación, pero María evita cualquier gesto de complicidad, dejando claro que todavía no está preparada para dar ese paso.