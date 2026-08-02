La crisis amenaza con hundir Perfumerías Brossard-De la Reina en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, comienza una nueva semana con un capítulo marcado por los problemas que amenazan el futuro de Perfumerías Brossard-De la Reina. Mientras la compañía empieza a sufrir las consecuencias de las últimas decisiones adoptadas por la dirección, varios personajes afrontan propuestas y movimientos que podrían cambiar el rumbo de sus historias.

Uno de los grandes focos del episodio estará en la delicada situación de la empresa. La reputación de Perfumerías Brossard-De la Reina empieza a verse seriamente perjudicada tras el descubrimiento de varias clientas de que los perfumes tienen menor duración con el cambio de componentes. Un nuevo contratiempo que incrementa la preocupación dentro de la compañía y pone en cuestión el camino emprendido en las últimas semanas.

Pese a ello, Gabriel (Oriol Tarrasón) se mantiene firme en su postura. El empresario se niega a dar marcha atrás y continúa defendiendo las decisiones adoptadas, convencido de que son las adecuadas para el futuro de la perfumera, aunque cada vez encuentre más voces críticas a su alrededor.

Marta Calvó junto a Marina Orta e Isabel Moreno en una escena de 'Sueños de libertad'

Bianca vuelve a irrumpir en la vida de Fina

Mientras tanto, Bianca (Carolina Román) reaparece con fuerza en la historia de Fina (Alba Brunet). Después de su anterior visita, regresa con una inesperada propuesta que podría volver a alterar la tranquilidad de la joven y poner a prueba el equilibrio que había recuperado junto a Marta.

Por otro lado, Tasio (José Milán) sigue buscando nuevas oportunidades para La Industrial y traslada a Pablo (Fernando Andina) una propuesta empresarial, una iniciativa con la que espera abrir una nueva etapa para la compañía y estrechar la colaboración entre ambas empresas.

Además, Miguel (Marco H. Medina) continúa muy pendiente de Marisol (Laura Rozalén) y decide visitarla, interesado por su evolución tras los difíciles acontecimientos vividos durante los últimos días.

Por último, Gabriel protagoniza otro de los momentos destacados del episodio al tener un detalle con Beatriz (Xenia Tostado), un gesto que podría influir en la compleja relación que ambos mantienen desde hace semanas.