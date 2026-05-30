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HBO ha lanzado el tráiler final de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', que llegará a la plataforma el próximo 22 de junio con una tanda de ocho episodios. Las nuevas imágenes adelantan una escalada del conflicto entre los Verdes y los Negros tras los acontecimientos del final de la segunda temporada, con varias de las batallas más importantes de la Danza de los Dragones ya en marcha.

El avance muestra parte de la Batalla del Gaznate y sus consecuencias y deja entrever la llegada de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) a Desembarco del Rey, acompañada por sus dragones. Sin embargo, la recepción que encuentra en la capital dista mucho de ser la que esperaba.

"Sé que has sido clemente, pero el peso de la Corona te aplastará", le advierte Alicent Hightower (Olivia Cooke) durante un encuentro en la Fortaleza Roja. "Tus decisiones nos traerán la muerte a todos", añade la madre de Aegon II (Tom Glynn-Carney).

Oposición a la llegada de Rhaenyra a Desembarco del Rey

Laa la Reina también queda patente en otras escenas del tráiler. Mientrasafirma que "poco a poco, bocado a bocado, estamos", las imágenes muestran unaen las calles deque la señala como la

Por su parte, Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) se muestra convencido de la caída de su rival: "Acabará cayendo y nosotros ascenderemos". A continuación, el avance intercala imágenes de nuevas batallas y enfrentamientos que marcarán el rumbo de la guerra civil que divide a la Casa Targaryen.

Tampoco falta la presencia de Daemon Targaryen (Matt Smith), que deja una de las frases más contundentes del tráiler: "En la guerra todos sufren", mientras las imágenes muestran el alcance del conflicto a ambos lados del Reino.

Como cierre, HBO reserva dos de los momentos más tensos del adelanto. Por un lado, una enfurecida Rhaenyra exige a sus seguidores: "No habéis traicionado a vuestra reina. Traedme a Aegon el Usurpador ante mí". Por otro, Alicent le devuelve una amarga reflexión: "¿No te advertí que acabarías así?".