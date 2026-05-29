'La que se avecina' sube al cuarto puesto y rompe la hegemonía de Nova en las TDT

Las telenovelas de Nova vuelven a dominar una jornada más el ranking de las cadenas temáticas TDT, ocupando en esta ocasión las tres primeras posiciones de lo más visto del día, siendo el liderazgo para 'Leyla', que continúa mostrándose intratable con un 2,8% de cuota de pantalla y cerca de 300.000 espectadores. Le sigue 'Cuando seas mía', que firma uno de los mejores shares de la jornada con un destacado 4,1% y 279.000 seguidores. Completa el podio 'Cuidado con el ángel', que reúne a 270.000 televidentes y alcanza un 3,5% de cuota.
La principal novedad del ranking llega en la cuarta posición, donde se cuela 'La que se avecina'. Aunque la comedia de Contubernio suele aparecer habitualmente entre las emisiones más vistas del día, en esta ocasión logra escalar hasta el cuarto puesto gracias a un episodio emitido en prime time que registra un 2,6% y 269.000 espectadores. Por último, cierra el top 5 otra ficción de Nova, 'Emanet', que mantiene su buen rendimiento con 262.000 seguidores y un 2,9% de share.
En cuanto al ranking por cadenas, FDF consigue imponerse en el conjunto de la jornada con un 2,7% de cuota media, superando a Nova, que se queda en segunda posición con un 2,2%. El podio lo completa Energy con un 2,1%. Por detrás aparecen DMAX, cuarta con un 1,7%, y el empate entre TRECE y Atreseries, que comparten la quinta plaza con un 1,6% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Jueves, 28 de Mayo de 2026
2,7%
2,2%
2,1%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
23:01
23:20
298.000
2,8%
Cuando seas mia
17:48
18:36
279.000
4,1%
Cuidado con el angel
16:30
17:47
270.000
3,5%
La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ...
20:51
22:55
269.000
2,6%
Emanet
15:00
16:30
262.000
2,9%
Cuento de una noche
21:35
23:01
260.000
2,4%
Cine Fast & furious 6
22:55
25:18
253.000
3,5%
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:47
235.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias
22:47
23:36
226.000
2,2%
La que se avecina Un bohemio,unos labios ...
14:53
16:53
219.000
2,5%
Ranking FDF (2,7%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ...
20:51
22:55
269.000
2,6%
Cine Fast & furious 6
22:55
25:18
253.000
3,5%
La que se avecina Un bohemio,unos labios ...
14:53
16:53
219.000
2,5%
La que se avecina Un aprendiz de empotrador,un ...
16:53
19:01
176.000
2,5%
La que se avecina Una patata al aire,una batalla ...
19:01
20:51
124.000
1,8%
Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
23:01
23:20
298.000
2,8%
Cuando seas mia
17:48
18:36
279.000
4,1%
Cuidado con el angel
16:30
17:47
270.000
3,5%
Emanet
15:00
16:30
262.000
2,9%
Cuento de una noche
21:35
23:01
260.000
2,4%
Ranking Energy (2,1%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Coge el dinero y corre
22:04
23:01
198.000
1,7%
CSI: :vegas En la habitacion blanca
23:01
23:58
196.000
2,1%
CSI: Miami Vacaciones Permanentes
17:36
18:32
192.000
2,8%
CSI: Miami Reacción en cadena
16:38
17:36
175.000
2,2%
CSI: El diablo y d.b russell
21:09
22:04
163.000
1,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:03
22:26
178.000
1,6%
Segunda guerra mundial:momentos clave ...
22:30
23:19
175.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
168.000
1,6%
Expedicion al pasado
15:32
16:14
156.000
1,7%
La fiebre del oro:australia
18:45
19:36
155.000
2,4%
Ranking TRECE (1,6%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sesion doble El principe y el mendigo
16:45
18:41
194.000
2,7%
Cine western Historia de un condenado
18:44
20:26
186.000
2,8%
Sesion doble El conde de montecristo(1975)
14:50
16:45
172.000
1,9%
Trece y cope es noticia
20:32
20:43
165.000
2,2%
Tu cine Nido de ladrones
20:26
22:01
163.000
1,8%
Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura El misterio del fantasma ...
22:30
23:24
187.000
1,7%
The Mysteries of Laura El misterio del instinto ...
21:49
22:30
174.000
1,6%
The Mysteries of Laura El misterio de la triple ...
23:24
24:30
138.000
1,8%
Los misterios de murdoch Dias de gloria
17:28
18:15
129.000
1,8%
Los misterios de murdoch Detective astuto
16:42
17:28
129.000
1,6%
Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:20
15:47
207.000
2,3%
Los Simpson
15:47
16:15
191.000
2,2%
The Big Bang Theory
21:10
21:36
181.000
1,9%
Los Simpson
14:53
15:20
180.000
2,0%
Los Simpson
14:25
14:53
167.000
2,1%
Ranking Veo7 (1,4%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:47
235.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias
22:47
23:36
226.000
2,2%
Blue bloods,familia de policias
21:14
22:00
189.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias La cabeza como ...
23:36
24:17
156.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias Tiro ...
20:26
21:14
151.000
1,9%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El hombre de toronto
22:25
24:31
181.000
2,0%
Cine Depredador alpha
20:48
22:25
136.000
1,4%
Cine Emboscada
17:29
18:58
126.000
1,8%
Cine 16 calles
15:31
17:29
96.000
1,1%
Cine Secuestrados(2021)
18:58
20:48
89.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:05
24:35
202.000
2,5%
La noche en 24h:portada Javier melero
22:06
23:05
185.000
1,6%
Telediario 2
20:58
21:37
100.000
1,1%
Informativo 24h
21:44
22:06
96.000
0,9%
Telediario 1
14:57
15:35
90.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
138.000
3,6%
Forjado a fuego La naginata
21:57
22:44
118.000
1,0%
Forjado a fuego Zulu iklwa
21:02
21:57
111.000
1,2%
Forjado a fuego El sable de caballeria
22:44
23:44
110.000
1,1%
Vida bajo cero Leccion aprendida
16:27
17:20
93.000
1,2%
Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Las hermanas de 300 kilos
22:05
23:01
102.000
0,9%
La revista people investiga
17:12
18:05
90.000
1,2%
La revista people investiga
16:23
17:11
83.000
1,0%
Demasiados kilos de mas
20:19
22:05
77.000
0,9%
Las hermanas de 300 kilos
23:01
23:58
75.000
0,8%
Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Tirar tabiques
16:41
17:36
82.000
1,1%
Cine Cincuenta sombras de grey
23:31
25:46
80.000
1,5%
Chicago Fire La mala suerte no existe
17:36
18:31
80.000
1,2%
Chicago Fire Hasta que deje de llover
18:31
19:14
74.000
1,1%
Supervivientes:diario
21:00
21:42
73.000
0,8%
Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:12
08:19
171.000
9,5%
Doraemon,el gato cosmico
14:39
14:49
169.000
2,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:18
165.000
1,8%
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:12
148.000
8,8%
Doraemon,el gato cosmico
15:34
15:47
142.000
1,6%
Ranking Squirrel (0,8%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Un dia para morir
22:03
23:50
110.000
1,0%
Cine El sabor del odio
17:25
18:51
97.000
1,4%
Cine ¡corre,cuchillo...corre!
16:02
17:24
62.000
0,8%
Cine Infierno en la montaña
20:32
22:03
51.000
0,6%
Cine Detective privado
14:27
16:02
49.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
21:49
21:59
80.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Crónicas de un ...
23:09
24:22
76.000
0,9%
Los green en la gran ciudad
21:38
21:49
71.000
0,7%
Los green en la gran ciudad
21:28
21:38
69.000
0,7%
Aprendemos en clan:team total:la ruleta de los ...
20:39
21:17
68.000
0,8%
Ranking Ten (0,7%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:32
15:45
86.000
1,0%
Hermanos asesinos
22:06
23:03
55.000
0,5%
Hermanos asesinos
23:03
24:00
52.000
0,6%
El sotano club
15:45
19:00
45.000
0,6%
Conocia a mi asesino
25:54
26:16
43.000
2,2%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Par-impar
21:39
23:40
115.000
1,1%
Cine El corsario escarlata
15:35
17:21
83.000
1,0%
Cine Los guerreros de la libertad
23:40
25:14
77.000
1,3%
Conecta informativo
14:31
15:30
21.000
0,2%
Real madrid conecta
19:30
21:30
14.000
0,2%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:campeonato de europa sub 17(d) ...
21:09
22:44
85.000
0,8%
Deportes
22:46
22:52
81.000
0,7%
Fútbol:campeonato de europa sub 17 ...
13:31
15:20
63.000
0,9%
Fifa 26
22:54
23:27
59.000
0,6%
Deportes
19:10
19:20
55.000
0,8%