'La que se avecina' sube al cuarto puesto y rompe la hegemonía de Nova en las TDT

Por Redacción |

Las telenovelas de Nova vuelven a dominar una jornada más el ranking de las cadenas temáticas TDT, ocupando en esta ocasión las tres primeras posiciones de lo más visto del día, siendo el liderazgo para 'Leyla', que continúa mostrándose intratable con un 2,8% de cuota de pantalla y cerca de 300.000 espectadores. Le sigue 'Cuando seas mía', que firma uno de los mejores shares de la jornada con un destacado 4,1% y 279.000 seguidores. Completa el podio 'Cuidado con el ángel', que reúne a 270.000 televidentes y alcanza un 3,5% de cuota.

La principal novedad del ranking llega en la cuarta posición, donde se cuela 'La que se avecina'. Aunque la comedia de Contubernio suele aparecer habitualmente entre las emisiones más vistas del día, en esta ocasión logra escalar hasta el cuarto puesto gracias a un episodio emitido en prime time que registra un 2,6% y 269.000 espectadores. Por último, cierra el top 5 otra ficción de Nova, 'Emanet', que mantiene su buen rendimiento con 262.000 seguidores y un 2,9% de share.

En cuanto al ranking por cadenas, FDF consigue imponerse en el conjunto de la jornada con un 2,7% de cuota media, superando a Nova, que se queda en segunda posición con un 2,2%. El podio lo completa Energy con un 2,1%. Por detrás aparecen DMAX, cuarta con un 1,7%, y el empate entre TRECE y Atreseries, que comparten la quinta plaza con un 1,6% de cuota de pantalla.