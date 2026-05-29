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Audiencias 'Tu cara me suena' domina la noche y '¡De Viernes!' sube

AUDIENCIAS TDT 28 DE MAYO

'La que se avecina' sube al cuarto puesto y rompe la hegemonía de Nova en las TDT

'Leyla', 'Cuando seas mía' y 'Cuidado con el ángel' ocupan los primeros puestos y 'Emanet' obtiene el quinto lugar. FDF lidera el día con un 2,7%.

'La que se avecina' sube al cuarto puesto y rompe la hegemonía de Nova en las TDT
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Viernes 29 Mayo 2026 10:28

Audiencias Jueves 28 de Mayo de 2026

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Las telenovelas de Nova vuelven a dominar una jornada más el ranking de las cadenas temáticas TDT, ocupando en esta ocasión las tres primeras posiciones de lo más visto del día, siendo el liderazgo para 'Leyla', que continúa mostrándose intratable con un 2,8% de cuota de pantalla y cerca de 300.000 espectadores. Le sigue 'Cuando seas mía', que firma uno de los mejores shares de la jornada con un destacado 4,1% y 279.000 seguidores. Completa el podio 'Cuidado con el ángel', que reúne a 270.000 televidentes y alcanza un 3,5% de cuota.

La principal novedad del ranking llega en la cuarta posición, donde se cuela 'La que se avecina'. Aunque la comedia de Contubernio suele aparecer habitualmente entre las emisiones más vistas del día, en esta ocasión logra escalar hasta el cuarto puesto gracias a un episodio emitido en prime time que registra un 2,6% y 269.000 espectadores. Por último, cierra el top 5 otra ficción de Nova, 'Emanet', que mantiene su buen rendimiento con 262.000 seguidores y un 2,9% de share.

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En cuanto al ranking por cadenas, FDF consigue imponerse en el conjunto de la jornada con un 2,7% de cuota media, superando a Nova, que se queda en segunda posición con un 2,2%. El podio lo completa Energy con un 2,1%. Por detrás aparecen DMAX, cuarta con un 1,7%, y el empate entre TRECE y Atreseries, que comparten la quinta plaza con un 1,6% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Jueves, 28 de Mayo de 2026

FDF 2,7%

Nova 2,2%

Energy 2,1%

DMAX 1,7%

TRECE 1,6%

Atreseries 1,6%

Neox 1,5%

Veo7 1,4%

BEMADtv 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,2%

Divinity 1,0%

Boing 1,0%

Squirrel 0,8%

Clan TVE 0,7%

Ten 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
23:01
23:20
298.000
2,8%
Nova
Cuando seas mia
17:48
18:36
279.000
4,1%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:47
270.000
3,5%
FDF
La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ...
20:51
22:55
269.000
2,6%
Nova
Emanet
15:00
16:30
262.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
21:35
23:01
260.000
2,4%
FDF
Cine Fast & furious 6
22:55
25:18
253.000
3,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:47
235.000
2,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:47
23:36
226.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un bohemio,unos labios ...
14:53
16:53
219.000
2,5%

Ranking FDF (2,7%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ...
20:51
22:55
269.000
2,6%
FDF
Cine Fast & furious 6
22:55
25:18
253.000
3,5%
FDF
La que se avecina Un bohemio,unos labios ...
14:53
16:53
219.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un aprendiz de empotrador,un ...
16:53
19:01
176.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una patata al aire,una batalla ...
19:01
20:51
124.000
1,8%

Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
23:01
23:20
298.000
2,8%
Nova
Cuando seas mia
17:48
18:36
279.000
4,1%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:47
270.000
3,5%
Nova
Emanet
15:00
16:30
262.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
21:35
23:01
260.000
2,4%

Ranking Energy (2,1%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Coge el dinero y corre
22:04
23:01
198.000
1,7%
Energy
CSI: :vegas En la habitacion blanca
23:01
23:58
196.000
2,1%
Energy
CSI: Miami Vacaciones Permanentes
17:36
18:32
192.000
2,8%
Energy
CSI: Miami Reacción en cadena
16:38
17:36
175.000
2,2%
Energy
CSI: El diablo y d.b russell
21:09
22:04
163.000
1,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:03
22:26
178.000
1,6%
DMAX
Segunda guerra mundial:momentos clave ...
22:30
23:19
175.000
1,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
168.000
1,6%
DMAX
Expedicion al pasado
15:32
16:14
156.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:45
19:36
155.000
2,4%

Ranking TRECE (1,6%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Sesion doble El principe y el mendigo
16:45
18:41
194.000
2,7%
TRECE
Cine western Historia de un condenado
18:44
20:26
186.000
2,8%
TRECE
Sesion doble El conde de montecristo(1975)
14:50
16:45
172.000
1,9%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:32
20:43
165.000
2,2%
TRECE
Tu cine Nido de ladrones
20:26
22:01
163.000
1,8%

Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fantasma ...
22:30
23:24
187.000
1,7%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del instinto ...
21:49
22:30
174.000
1,6%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la triple ...
23:24
24:30
138.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch Dias de gloria
17:28
18:15
129.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch Detective astuto
16:42
17:28
129.000
1,6%

Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:20
15:47
207.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:47
16:15
191.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
21:10
21:36
181.000
1,9%
Neox
Los Simpson
14:53
15:20
180.000
2,0%
Neox
Los Simpson
14:25
14:53
167.000
2,1%

Ranking Veo7 (1,4%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:47
235.000
2,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:47
23:36
226.000
2,2%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
21:14
22:00
189.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La cabeza como ...
23:36
24:17
156.000
2,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Tiro ...
20:26
21:14
151.000
1,9%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El hombre de toronto
22:25
24:31
181.000
2,0%
BEMADtv
Cine Depredador alpha
20:48
22:25
136.000
1,4%
BEMADtv
Cine Emboscada
17:29
18:58
126.000
1,8%
BEMADtv
Cine 16 calles
15:31
17:29
96.000
1,1%
BEMADtv
Cine Secuestrados(2021)
18:58
20:48
89.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:05
24:35
202.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Javier melero
22:06
23:05
185.000
1,6%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
100.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:06
96.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
90.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
138.000
3,6%
Mega (España)
Forjado a fuego La naginata
21:57
22:44
118.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego Zulu iklwa
21:02
21:57
111.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego El sable de caballeria
22:44
23:44
110.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero Leccion aprendida
16:27
17:20
93.000
1,2%

Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Las hermanas de 300 kilos
22:05
23:01
102.000
0,9%
DKiss
La revista people investiga
17:12
18:05
90.000
1,2%
DKiss
La revista people investiga
16:23
17:11
83.000
1,0%
DKiss
Demasiados kilos de mas
20:19
22:05
77.000
0,9%
DKiss
Las hermanas de 300 kilos
23:01
23:58
75.000
0,8%

Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Tirar tabiques
16:41
17:36
82.000
1,1%
Divinity
Cine Cincuenta sombras de grey
23:31
25:46
80.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire La mala suerte no existe
17:36
18:31
80.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Hasta que deje de llover
18:31
19:14
74.000
1,1%
Divinity
Supervivientes:diario
21:00
21:42
73.000
0,8%

Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:12
08:19
171.000
9,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:39
14:49
169.000
2,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:18
165.000
1,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:12
148.000
8,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:34
15:47
142.000
1,6%

Ranking Squirrel (0,8%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Un dia para morir
22:03
23:50
110.000
1,0%
Squirrel
Cine El sabor del odio
17:25
18:51
97.000
1,4%
Squirrel
Cine ¡corre,cuchillo...corre!
16:02
17:24
62.000
0,8%
Squirrel
Cine Infierno en la montaña
20:32
22:03
51.000
0,6%
Squirrel
Cine Detective privado
14:27
16:02
49.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:49
21:59
80.000
0,8%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Crónicas de un ...
23:09
24:22
76.000
0,9%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:38
21:49
71.000
0,7%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:28
21:38
69.000
0,7%
Clan TVE
Aprendemos en clan:team total:la ruleta de los ...
20:39
21:17
68.000
0,8%

Ranking Ten (0,7%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:32
15:45
86.000
1,0%
Ten
Hermanos asesinos
22:06
23:03
55.000
0,5%
Ten
Hermanos asesinos
23:03
24:00
52.000
0,6%
Ten
El sotano club
15:45
19:00
45.000
0,6%
Ten
Conocia a mi asesino
25:54
26:16
43.000
2,2%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Par-impar
21:39
23:40
115.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine El corsario escarlata
15:35
17:21
83.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Los guerreros de la libertad
23:40
25:14
77.000
1,3%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:31
15:30
21.000
0,2%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:30
14.000
0,2%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Jueves, 28 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 17(d) ...
21:09
22:44
85.000
0,8%
Teledeporte
Deportes
22:46
22:52
81.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 17 ...
13:31
15:20
63.000
0,9%
Teledeporte
Fifa 26
22:54
23:27
59.000
0,6%
Teledeporte
Deportes
19:10
19:20
55.000
0,8%
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