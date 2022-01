El programa se emitirá el domingo 30 de enero de 2022 bajo el título de 'Desconectados, la salud mental en los jóvenes'.

LaSexta

Gonzo y el equipo de 'Salvados' dedican el programa que verá la luz el 30 de enero de 2022 a reflexionar sobre la salud mental, especialmente enfocándose a los jóvenes. Bajo el nombre 'Desconectados, la salud mental en los jóvenes', el programa contará con el testimonio de varios de ellos, entre los que se encuentran dos reconocidas figuras públicas. La cantante Amaia Romero y el actor Jaime Lorente narrarán sus experiencias personales, haciendo ver que es un problema que puede afectar a todos.

"Somos abiertos y transparentes, y por eso hablamos de salud mental", expresa la navarra en el vídeo promocional. Otros jóvenes anónimos relatarán también su experiencia: "Dicen que somos la generación de cristal, pero no queremos ser invisibles", se escucha también. Y es que, tal y como dice Lorente, "es importante hablar abiertamente de la salud mental". Un informe publicado por Unicef a finales de 2021 señaló que el 20,8% de los adolescentes españoles de 10 a 19 años sufre algún tipo de problema de salud mental.

"Lo tienes todo, pero no me apetecía salir de casa. Estaba un poco desganada con todo, como si no tuviera derecho a sentirme mal", expresa la cantante. 'Salvados' saca a la luz el reparo que sufren los jóvenes a la hora de contarlo, ya que la mayoría se sienten mejor hablando de ello en redes sociales que con sus propios padres.