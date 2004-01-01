El emocionante spot de TVE para celebrar su 70º aniversario durante el Benidorm Fest 2026

RTVE |

RTVE ha aprovechado la celebración de la Final del Benidorm Fest 2026 para conmemorar el 70º aniversario de Televisión Española. Una vez superadas las actuaciones de todos los participantes, el certamen albergó la emisión de un emocionante spot que recorre las décadas de historia del grupo público de comunicación a través del inocente punto de vista de unos niños que se cuelan en Torrespaña y borran el archivo audiovisual sin querer.

Entonces, al estilo de Jack Black en 'Rebobine, por favor', los pequeños protagonistas deciden volver a grabar, a su manera, algunos de los instantes más icónicos emitidos a través de la televisión pública, desde la llegada a la Luna hasta el 23F, sin olvidarse de contenidos tan relevantes como 'Cuéntame cómo pasó' o 'La revuelta'.

El resultado es un anuncio que exalta la extensa historia de TVE con un componente emotivo. Además, para conectar directamente con el Benidorm Fest, nada más terminar la emisión del spot se recibió a los protagonistas del anuncio, que tuvieron la oportunidad de subirse al escenario del evento musical. De este modo, se dio un paso más en una celebración que ya se ha hecho visible con la renovación de la identidad visual de Televisión Española.