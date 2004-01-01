|

Desde el año 2014 lleva triunfando la adaptación de 'Tu cara me suena' en Croacia y este domingo 8 de marzo estrenó su 10ª edición. Bajo el título 'Tvoje lice zvu?i poznato', la cadena Nova TV ofreció la primera gala de la temporada en la que debutaba el nuevo grupo de concursantes.

David Amaro, cantante esloveno, tuvo que estrenarse en el formato con 'Esa Diva' de Melody, replicando el espectáculo de Eurovisión 2025 sobre el escenario de Basilea. Pero mientras ella quedó en un puesto 24 de 26 en el Festival, al concursante le ha ido mucho mejor en esta primera gala, pues se ha convertido en el flamante ganador.

Tuvo que cantar en español y lo hizo de una manera más que correcta como puede comprobarse en el vídeo, imitando gran parte de la coreografía de la canción y parte de los pasos clave de la actuación, como el cambio de vestuario o el final subido a un pedestal. El premio por la victoria lo donó a la asociación Nova Buducnost de Amobor, encargada de cuidar a niños huérfanos.

No es la primera vez que la actuación de 'Esa diva' es imitada en 'Tu cara me suena', pues fue en la final de la 12ª edición de la versión original, la española, cuando Ana Guerra apostó por este número para intentar convertirse en la ganadora. Sin embargo, la artista se quedó en un cuarto puesto, siendo Melani García la ganadora de la temporada.