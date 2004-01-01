Teaser de 'Mujeres imperfectas', la miniserie de Apple TV con Elisabeth Moss y Kerry Washington

Apple TV |

Apple TV rematará el invierno y dará la bienvenida a la primavera con 'Mujeres imperfectas', una nueva miniserie original que tiene como protagonistas y productoras ejecutivas a dos estrellas televisivas como Elisabeth Moss y Kerry Washington. El fruto de esta colaboración estará disponible a partir del 18 de marzo con el lanzamiento de los dos primeros episodios, mientras que los seis restantes irán llegando cada miércoles hasta el 29 de abril.

Para conocer un poco mejor la propuesta, la plataforma de streaming de la manzana mordida ha lanzado un primer teaser en el que se dan las primeras muestras de cómo se ha adaptado la novela de Araminta Hall. En el centro de la trama se encuentran tres mujeres que han sido amigas durante décadas. Sin embargo, esos fuertes lazos se ven amenazados cuando se produce un crimen que sacude sus vidas y desata una espiral de venganza, culpa, amor y traición.

Así arranca un thriller en el que también tendrán bastante peso Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz y Wilson Bethel. La responsable de la adaptación es la showrunner Annie Weisman ('Physical').