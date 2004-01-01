Canal Historia |

'El Lejano Oeste por Kevin Costner', la ambiciosa serie documental que descubre los orígenes del mito americano a través de una mirada tan cinematográfica como rigurosa se estrena el próximo lunes 3 de noviembre a las 22:00h en Canal HISTORIA, producido por AMC Networks.

Conducida y producida por el ganador del Oscar Kevin Costner, y con la periodista y escritora Doris Kearns Goodwin (ganadora del premio Pulitzer) como productora ejecutiva, la producción invita a los espectadores a cruzar las fronteras de la leyenda y adentrarse en un territorio más humano, más complejo y, a menudo, más oscuro: la lucha por la tierra.

El cine, los mitos y las narrativas de los vencedores han moldeado durante décadas la comprensión del Lejano Oeste. Esta producción ofrece una reinterpretación del periodo a través de archivos históricos, entrevistas en profundidad y efectos visuales de última generación, que devuelven al espectador al corazón de una época marcada por la conquista, la supervivencia y el choque entre civilizaciones.

A lo largo de ocho episodios, la serie recorre algunos de los hitos más representativos de la expansión hacia el oeste: desde la Batalla de los Árboles Caídos, que marcó el inicio de una nueva era para las Naciones Indígenas, hasta la Guerra del Condado de Johnson, donde pequeños ganaderos se enfrentaron a los poderosos barones del ganado por el control de las tierras. En el camino, desfilan figuras como John Colter, Caballo Loco, Cynthia Ann Parker o el legendario Joaquín Murrieta, personajes reales que encarnan las contradicciones, esperanzas y tragedias de un territorio forjado a sangre y fuego.

'El Lejano Oeste por Kevin Costner' trasciende los clichés del western para capturar el verdadero espíritu de oportunidad, aventura y peligro que definió una era. A través de una narrativa poderosa y una cuidada producción visual, Costner y Goodwin exploran las consecuencias históricas y actuales de un proceso de colonización que todavía resuena en la identidad estadounidense contemporánea.

Sinopsis de los capítulos

1x01 – La batalla de los Árboles Caídos

Tras años de invasiones de tierras por parte de colonos estadounidenses, el jefe Little Turtle, de la nación Miami, lidera a las Naciones Indígenas de la Confederación del Noroeste en una importante victoria sobre el incipiente ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, una nueva fuerza, bajo el mando del general "Mad" Anthony Wayne, emprende una contraofensiva que desemboca en una batalla final. La derrota de la confederación marcará el inicio de una nueva era de expansión hacia el oeste.

1x02 – La fuga de Colter

Tras forjarse una reputación como cazador formidable durante la expedición de Lewis y Clark por el recién adquirido Territorio de Luisiana, John Colter decide permanecer en la naturaleza y unirse al floreciente comercio de pieles. Pero al desoír repetidamente las advertencias de los Blackfeet de no cazar castores sagrados en sus tierras, es capturado y obligado a huir para salvar su vida.

1x03 – Los caminos de Oregón

Después de atravesar la Ruta de Oregón y establecerse cerca del río Columbia, los misioneros protestantes Marcus y Narcissa Whitman buscan difundir su fe cristiana y compartir su modo de vida con el pueblo Cayuse. Sin embargo, su lucha por adaptarse a este nuevo entorno, sumada a un devastador brote de sarampión, intensifica los temores y tensiones tanto con los Cayuse como entre ellos mismos, preparando el terreno para un trágico desenlace con consecuencias históricas.

1x04 – Comanchería

El secuestro de Cynthia Ann Parker, de tan solo nueve años, desencadena una serie de enfrentamientos cada vez más letales entre sus captores comanches y la recién independizada Texas. A medida que los comanches se desesperan por defender sus tierras de las incursiones texanas, el eventual 'rescate' de Cynthia Ann la arranca violentamente de su nueva familia indígena y la devuelve a una cultura que le resulta ajena y hostil. Su hijo -el último gran líder comanche- emprenderá entonces una campaña de venganza que acabará por derrumbar el imperio de su pueblo.

1x05 – El Robin Hood de El Dorado

En la California de la Fiebre del Oro, el inmigrante mexicano Joaquín Murrieta forma una banda de forajidos que siembra el terror en el recién constituido estado. Una partida de Rangers de California, liderada por el temido Harry Love, logra abatirlo. Sin embargo, su leyenda como héroe de los oprimidos perdura hasta nuestros días.

1x06 – Kansas sangrienta

Cuando Kansas se convierte en el epicentro del debate nacional sobre la esclavitud, colonos de ambos bandos se precipitan hacia el territorio para decidir si ingresará a la Unión como estado libre o esclavista. El abolicionista John Brown llega con sus hijos dispuesto a luchar por el futuro de la libertad en el Oeste, y las sangrientas consecuencias amenazan con arrastrar a toda la nación hacia una guerra civil.

1x07 – La batalla de Fetterman

Cuando el coronel Henry Carrington, veterano de la Guerra Civil, asume el mando del Fuerte Phil Kearny, en el norte de Wyoming, no imagina que se enfrentará a un enemigo tan feroz como la banda de lakotas liderada por Red Cloud. Rodeada por un 'océano de pasto', la infantería de Carrington se convierte en presa fácil para los guerreros lakotas a caballo. Pero la llegada del temerario oficial de caballería William Fetterman intensifica los conflictos internos en el mando, brindando al joven protegido de Red Cloud -Crazy Horse (Caballo Loco)- la oportunidad de asestar un golpe letal.

1x08 – La guerra del condado de Johnson

En la fértil región del valle del río Powder, al norte de Wyoming, un grupo de pequeños ganaderos liderado por Nate Champion se une para defender su derecho a pastar ganado en tierras abiertas. Pero una poderosa camarilla de barones ganaderos, temiendo el fin de su próspero negocio, no solo difama a los rancheros como simples ladrones, sino que planea una invasión que desemboca en uno de los enfrentamientos más épicos de la historia del Oeste.