Tráiler de 'El problema final' la miniserie de Netflix basada en el libro de Pérez-Reverte

|

Netflix ya ha puesto fecha al estreno de 'El problema final', la adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La miniserie, protagonizada por José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú, llegará a la plataforma el próximo 25 de septiembre y constará de cuatro episodios.

Ambientada en la primavera de 1959, la ficción arranca cuando trece personas quedan aisladas por un temporal en un pequeño islote próximo a Mallorca. La aparente tranquilidad del lujoso hotel en el que se hospedan se rompe con la muerte de una turista inglesa, un caso que inicialmente parece un suicidio, pero que pronto revela las claves de un complejo asesinato.

José Coronado da vida a Basil, un actor retirado que en el pasado interpretó a Sherlock Holmes y que termina convertido en el improvisado investigador del crimen. Junto a él, María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú encabezan el reparto de este thriller de época, dirigido por Félix Viscarret y producido por MOD Producciones para Netflix.