Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa avanzando con un episodio en el que las relaciones familiares y los conflictos empresariales vuelven a ocupar un lugar protagonista. Mientras algunos personajes intentan encontrar soluciones a los problemas que amenazan su futuro, otros se enfrentan a conversaciones decisivas y propuestas que podrían cambiar el rumbo de sus vidas.

Uno de los momentos más destacados del capítulo llegará de la mano de Andrés (Dani Tatay). Después de los últimos desencuentros con Gabriel (Oriol Tarrasón), decide lanzarle un órdago, un movimiento con el que pretende cambiar el equilibrio de fuerzas entre ambos y que promete tener importantes consecuencias en la lucha por el control de Perfumerías Brossard-De la Reina.

Mientras tanto, Damián (Nancho Novo) vuelve a poner el foco en el futuro de la empresa. El patriarca se replantea la propuesta que Tasio (José Milán) le hizo sobre Floral, una alternativa que podría cobrar fuerza en un momento especialmente delicado para la compañía.

Itziar Atienza en el 3x142 de 'Sueños de libertad'

Roque fuerza una incómoda conversación con Eduardo

Por otro lado, Roque (Gonzalo Hermoso) protagoniza una de las escenas más delicadas del capítulo al hacerle una comprometida pregunta a Eduardo (Alberto Lozano). El joven busca respuestas y obliga a su supuesto tío a afrontar una conversación especialmente incómoda, que podría marcar un antes y un después en la relación entre ambos.

En paralelo, Doña Clara (Marta Calvó) sorprende a Paula (Marina Orta) al hacerle una inesperada oferta. La propuesta llega en un momento en el que la joven empieza a asentarse en la colonia y podría abrirle nuevas perspectivas de futuro.

Además, Mabel (Dèlia Brufau) continúa ilusionada con las ideas que quiere aplicar en la cantina y propone una serie de cambios que no terminan de convencer a Salva (Carlos Troya), provocando un nuevo desencuentro entre ambos.

Por último, Claudia (Isabel Moreno) decide abrir su corazón y se sincera con Miguel (Marco H. Medina) en una conversación especialmente emotiva, reforzando el vínculo que ambos han ido construyendo durante las últimas semanas.