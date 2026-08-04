Leocadia revela cómo sobrevivió a Cruz y Martina decide sobre su futuro en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' estará marcado por las consecuencias de la impactante confesión de Leocadia sobre Cruz. Mientras el palacio intenta asimilar la verdad sobre cómo logró salvar la vida, Alonso plantea a Máximo una solución para evitar un escándalo mayor. Además, Martina toma una importante decisión sobre su futuro con Adriano.

Después de desvelar que sigue con vida porque Rómulo (Joaquín Climent) se negó a cumplir la orden de Cruz (Eva Martín) de acabar con ella, Leocadia (Isabel Serrano) deja completamente conmocionados a todos los presentes. La revelación provoca un profundo impacto en La Promesa, especialmente en Alonso (Manuel Regueiro), que empieza a temer las consecuencias que podría acarrear que esta historia trascienda más allá de los muros del palacio.

Mientras tanto, parece que las aguas vuelven a su cauce en el servicio. Julio (Christian Mulas) acepta las disculpas de las cocineras por las continuas bromas relacionadas con la verdura, aunque la aparente calma no termina de convencer a quienes mejor lo conocen. Todo apunta a que la tranquilidad podría ser solo el preludio de un nuevo conflicto.

La familia Luján-Figueroa, sentada en el salón de La Promesa

Alonso pide a Máximo que reconozca a Ángela como su hija

Por otro lado, Tomasa (Babeth Ripoll) continúa endureciendo su actitud con Petra (Marga Martínez) y le exige que, a partir de ahora, la defienda siempre frente al resto del servicio, una petición que vuelve a tensar todavía más la ya complicada relación entre ambas hermanas.

En paralelo, Carlo (Jose Miguel Blanco) sigue percibiendo comportamientos extraños entre María Fernández (Sara Molina) y Samuel (Daniel Schröder). El lacayo se muestra cada vez más distante, distraído y abatido, algo que también llama la atención de María. Finalmente, Carlo le comunica que su tío no será quien oficie el bautizo de la pequeña Jana, una decisión que añade un nuevo motivo de preocupación a la doncella.

En el terreno empresarial, Lorenzo (Guillermo Serrano) y Ciro (Juan Perales) celebran haber logrado que Manuel (Arturo García Sancho) acceda finalmente a vender el manual de averías, convencidos de que su plan continúa avanzando según lo previsto. Sin embargo, Julieta (Vera Asunción) no comparte el optimismo de ambos y reprende a Manuel por ceder a las presiones, advirtiéndole de que, si continúa tomando decisiones de ese tipo, terminará perdiendo la empresa.

Al mismo tiempo, Curro (Xavi Lock) intenta tranquilizar a Ángela (Marta Costa) en uno de los momentos más complicados de su vida y le promete que permanecerá a su lado ocurra lo que ocurra. Por su parte, Martina (Amparo Piñero) da un paso decisivo al asegurar a Adriano (Ibrahim Al Shami J.) que, cuando Jacobo (Gonzalo Ramos) regrese, romperá definitivamente su compromiso para que ambos puedan vivir su historia de amor sin esconderse.

El capítulo concluye con una conversación clave entre Alonso y Máximo (Javier Lago). El marqués le propone reconocer públicamente a Ángela antes de que la verdad salga a la luz de una forma mucho más traumática. Sin embargo, el duque rechaza de plano esa posibilidad y deja claro que, al menos por ahora, no está dispuesto a dar ese paso.