Por Fidel Conejero |

Rafa Méndez ha sorprendido con una inesperada confesión sobre su etapa en 'Fama, ¡a bailar!'. El coreógrafo, que recibió a Lydia Lozano como primera invitada de su programa 'Mira quién viene a cenar', emitido por Televisión Canaria, recordó su experiencia en el exitoso talent de Cuatro y reconoció que no tuvo una buena relación con Paula Vázquez, presentadora del formato. Aunque quiso dejar claro que la considera "una de las mejores presentadoras de este país", también aseguró que, en su opinión, no supo gestionar el enorme éxito que alcanzó el programa.

Las declaraciones llegaron después de que Lydia Lozano alabara el trabajo de Rafa Méndez como jurado en distintos formatos. La periodista recordó 'Baila como puedas', concurso en el que coincidieron, y el bailarín aprovechó la conversación para sincerarse sobre una etapa profesional que marcó su carrera televisiva.

Fue entonces cuando Rafa Méndez reconoció sin rodeos que su relación con Paula Vázquez no fue tan buena como parecía en aquel momento. "Con Paula no tuvimos buen rollo", afirmó entre risas antes de desarrollar el motivo de ese distanciamiento.

El coreógrafo quiso matizar sus palabras dejando claro que. "Para mí es una de las", aseguró. Sin embargo, acto seguido lanzó la crítica que más ha llamado la atención: ". Vamos a dejarlo ahí".

Rafa Méndez explicó que el fenómeno de 'Fama, ¡a bailar!' era el resultado del trabajo conjunto de todo el equipo y no únicamente de su conductora. "Éramos todos y cuando una cosa es de todos...", añadió, dando a entender que el protagonismo acabó concentrándose demasiado en una sola persona. Tras pronunciar esas palabras, prefirió zanjar el asunto y cambiar rápidamente de tema para continuar con la entrevista.

Lydia Lozano durante su entrevista con Rafa Méndez en 'Mira quién viene a cenar'

Lydia Lozano explica por qué nunca abandonó 'Sálvame'

Antes de ese momento, la conversación había estado centrada en Lydia Lozano y en su larga trayectoria televisiva. La periodista repasó algunos de los momentos más complicados de su paso por 'Sálvame', donde confesó que en varias ocasiones pensó en abandonar el programa, aunque nunca llegó a hacerlo. "No me iba porque no quería darles esa satisfacción. Si yo me iba, eso me iba a costar que estuvieran hablando un año de mí poniéndome verde", explicó.

La colaboradora también recordó que, con el paso de los años, el programa terminó recurriendo a sus propios colaboradores para llenar horas de emisión. "Llegó un momento en que no había temas. Nos utilizaban a nosotros para estar cinco horas", aseguró, antes de reconocer que, pese a todo, aquella etapa le enseñó a desenvolverse en televisión como ningún otro formato.

Otro de los nombres que salió durante la conversación fue el de Kiko Hernández. Lydia desveló que, cuando él trabajaba en 'Crónicas marcianas', la llamaba con frecuencia para pedirle consejo sobre cómo abordar determinados asuntos. "Todo el mundo me decía que era gay, pero yo nunca se lo pregunté", recordó, insistiendo en que siempre respetó su intimidad.